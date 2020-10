Bisognerà stare attenti quando si inizierà a parlare di mascherine obbligatorie su tutto il territorio nazionale a partire dall’approvazione, verosimilmente entro domani, del nuovo Dpcm con cui si introdurranno delle restrizioni ancor più decise per contrastare l’evoluzione del contagio da coronavirus in Italia. Possibile che il decreto entrerà in vigore il prossimo 8 ottobre. Centro nevralgico di questo nuovo provvedimento sarà, appunto, la reintroduzione delle mascherine obbligatorie all’aperto. Ma cosa cambia rispetto a prima?

Mascherine obbligatorie all’aperto, le specifiche

A dare qualche informazione in più sull’obbligo, ci ha pensato il ministro della Salute Roberto Speranza che, questa mattina, è andato a riferire alle Camere in merito allo stato dell’emergenza. Le mascherine obbligatorie all’aperto saranno estese su tutto il territorio nazionale: fino a questo momento, vista la crescita dei contagi, alcune regioni avevano autonomamente deciso di allargare questo obbligo (si pensi ai casi di Campania, Lazio, Basilicata, Piemonte e altre). Ora, l’obbligo diventerà nazionale.

Mascherine obbligatorie, movida e incontro di non conviventi

Le mascherine all’aperto non dovranno essere indossate soltanto in presenza di assembramenti collegati alla movida (ad esempio, una fila davanti a un locale, un luogo particolarmente affollato al centro di una delle principali città italiane, un evento sportivo o culturale), ma anche in presenza di tutte le persone che non siano conviventi. Insomma: se incontriamo un nostro amico al parco, occorrerà indossare comunque la mascherina. Questo aspetto è stato chiarito proprio da Roberto Speranza alla Camera.

Infine, come ci si dovrà regolare con le mascherine durante l’attività fisica? Su biciclette o per podisti, le mascherine obbligatorie all’aperto saranno tali solo dopo aver terminato l’attività stessa. Dunque, salvo ulteriori indicazioni, è possibile che l’obbligo delle mascherine non sussista per i ciclisti e per i podisti, seguendo in questo le prescrizioni relative all’attività fisiche in sicurezza.