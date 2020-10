Si rischia una sanzione amministrativa dai 400 ai 3mila euro. Non indossare la mascherina quando si esce e si sta all’aperto – su tutto il territorio italiano – può costare davvero caro. Il nuovo dpcm prevede multe mascherine piuttosto salate per chi contravviene all’obbligo di indossarle anche nei luoghi arieggiati. Ci saranno ovviamente delle eccezioni che riguardano le persone che fanno attività fisica, per coloro che utilizzano la bicicletta per spostarsi e per chi si trova in luoghi isolati alla presenza di un congiunto.

Multe mascherine, ecco la fattispecie

Invece, se si dovesse frequentare una strada nota per la movida o per le attività commerciali, è obbligatorio indossare le mascherine. Altra eccezione, infine, riguarda coloro che viaggiano da soli in macchina o alla presenza di un congiunto. Negli altri casi, invece, l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione sarà tassativo. Prendendo spunto da quanto previsto nelle singole regioni, infatti, il governo sta pensando di disporre una sanzione amministrativa tra i 400 euro e i 3mila euro. Un deterrente per fare in modo che tutti possano proteggere se stessi e gli altri anche all’aperto.

Multe mascherine anche per i gestori di locali

Stesso discorso per i locali commerciali: se il personale non dovesse indossare la mascherina e se i controlli delle forze dell’ordine dovessero certificarlo, non soltanto si prevede la sanzione amministrativa così com’è stata disposta per il privato cittadino, ma potrebbe intervenire anche l’ulteriore misura punitiva della sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 5 e 30 giorni.

Le sanzioni, così come il resto delle disposizioni previste dal dpcm, scatteranno a partire dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 ottobre 2020.