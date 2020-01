Facebook come l’impero galattico. Su Twitter i paragoni tra il colosso dei social network e la saga di Star Wars stanno diventando virali. Il motivo sta nella presa di posizione assunta dall’attore Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker.

Persino Luke Skywalker ha abbandonato Facebook

Luke Skywalker abbandona Facebook, e lo fa per un motivo ben preciso. L’attore Mark Hamill ha infatti spiegato su Twitter di aver abbandonato il social fondato da Mark Zuckerberg dopo la decisione della compagnia di non ridurre la targetizzazione delle inserzioni pubblicate dai politici: in sostanza, significa che i post pubblicati dalle personalità politiche non vengono sottoposti a fact checking. Una decisione controcorrente rispetto a quella assunta da twitter e Google, che invece hanno annunciato il futuro utilizzo di algoritmi appositi per combattere la propagazione di fake news sulle loro piattaforme. Il social dell’uccellino infatti ha preso una posizione molto netta, bannando tutta la pubblicità politica in maniera indiscriminata a partire dal 2019: scelta che gli vale la permanenza di Hamill. «Sono così deluso dal fatto che Mark Zuckerberg preferisca i profitti alla verità che ho deciso di cancellare il mio account» twitta l’attore della saga di Star Wars. L’attore aggiunge che sospetta che la sua decisione possa far scaturire un grande ‘e chissenenfrega’ ma perlomeno «dormirò meglio di notte» conclude aggiungendo l’hashtag «#PatriotismOverProfits». La sua decisione invece non è affatto passata inosservata, anzi. Moltissimi fan l’hanno appoggiato con risposte e retweet, arrivando anche a creare le similitudini più bizzarre, paragonando Facebook all’impero galattico, sconfitto proprio da Luke Skywalker sostenuto dai ribelli.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1216482695061966848?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1216482695061966848&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.wired.it%2Finternet%2Fsocial-network%2F2020%2F01%2F13%2Ffacebook-mark-hamill-luke-skywalker%2F

(Credits immagine di copertina: From Wikimedia Commons)