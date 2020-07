Dopo De Martino, arriva Cristiano Iovino

Nuovo flirt per Mariana Rodriguez, ultima fiamma di Stefano De Martino anche se la showgirl definisce la frequentazione e le notti in barca come ‘una bella amicizia’. Il nuovo e fortunato compagno della bellissima showgirl, ex di Simone Susinna, si chiama Cristiano Iovino.

LEGGI ANCHE > De Martino tra Maria e Sara, così riparte lontano da Belen

Mariana Rodriguez e la relazione con Cristiano Iovino

Un nome noto alla cronaca rosa in quanto ex di Zoe Cristoforo, Sabrina Ghio e pare di Giulia De Lellis. I due stanno trascorrendo le vacanze in Puglia. De Martino, di nuovo single, invece si dedica al figlio e il suo telefono non smette di squillare. Dall’altra parte, però, non è Belen Rodriguez ma una bellissima ragazza napoletana.

LEGGI ANCHE > Lo strano caso di Stefano De Martino, l’approfondimento di Gabriele Parpiglia