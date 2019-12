Mariana de ‘Il Collegio’ cacciata di casa perché fidanzata con una ragazza | VIDEO

La vicenda è molto complessa e delicata, ma a condividere quanto le sta accadendo in questo ore è la stessa protagonista di questa triste storia. Si tratta di Mariana Aresta, la 16enne di Bitrirro (in provincia di Bari), protagonista del docu-reality di Rai2 Il Collegio. La giovanissima ha denunciato, attraverso le sue Instagram Stories, di esser stata cacciata dalla sua casa dopo aver pubblicato sui social una fotografia che la ritraeva in compagnia della sua fidanzata. Insomma, il suo coming out non è piaciuto alla sua famiglia che ha deciso di farla allontanare dalla loro abitazione.

LEGGI ANCHE > Quando Paolo Bosisio, il preside del Collegio di Raidue, insultava la Boldrini

E lo sfogo di Mariana Aresta è arrivata attraverso una serie di Instagram Stories in cui chiedeva ai suoi followers se ci fosse qualcosa che non andava in quello scatto innocente in compagnia della sua fidanzata. Poi, dopo aver interpellato i suoi fan, ecco arrivare la ricostruzione di quanto le sta accadendo in questi giorni.

Mariana Aresta de Il Collegio cacciata di casa perché lesbica

Il suo volto in lacrime compare nelle stories successive pubblicate su Youtube anche dal canale Michela Channel II (dato che, dopo 24 ore, quei video scompaiono). Sul suo profilo social, infatti, per il momento restano solamente le risposte agli haters che l’accusano di aver creato questo teatrino per andare alla ricerca di nuovi follower social.

Le accuse al padre

Ma nella sua denuncia, Mariana Aresta racconta il dolore che sta vivendo: «Non mi sembra normale che le persone più vicine a me siano disposte a non vedermi più pur di non vedere più una persona sul mio profilo. Odio tutto ciò che la mia famiglia mi ha fatto. Non vedo l’ora di avere una casa mia e non dover rivedere mai più molti componenti della mia famiglia che mi hanno trattata da inutile e oggetto di vergogna». Poi, successivamente, la giovane fa riferimento al padre e, invece, difende la madre che sembra esser stata l’unica ad averla difesa. Sta di fatto che ora la 16enne sia andata via dalla sua casa e si sia trasferita (temporaneamente) a Roma.

(foto di copertina: da Instagram Stories di Mariana Aresta)