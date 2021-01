Il Corriere costretto a specificare che quello di Maria Teresa Melì su Twitter è un profilo fake

«Campionessa del giornalismo, dell’antifascismo e dell’eleganza: Marie Therese de Melí. Quasi meglio dell’originale». Questa la descrizione del profilo Twitter di Maria Teresa Melì, che non è quello della giornalista del Corriere ma un account parodia – come è facile intuire dalla descrizione -. Il Corriere della Sera, tramite il suo account Twitter ha specificato: «La nostra giornalista non ha un profilo Twitter. Il profilo @MT_Meli_ è fake». Più che fake, parodia e sono arrivati subito i commenti al tweet in cui tutti hanno fatto notare che l’avevano già capito.

Corriere Maria Teresa Melì parodia: la precisazione che non serviva

grazie perché a legge la bio n’ce sarei arrivato. al pari dei vostri lettori evidentemente. pic.twitter.com/TKmlw5ewOn — Maison Briacato (@putipo) January 18, 2021

I commenti al tweet del Corriere non lasciano spazio a dubbi. «Lo sappiamo che è un profilo parodia, sveglia. Per questo mi era simpatica , non ho avuto dubbi manco per un secondo che fosse una parodia» o, ancora, «infatti scriveva troppo bene e troppo controcorrente per essere una giornalista del Corriere». Aspre le critiche al Corriere, che ha probabilmente dovuto precisare che quel profilo non appartiene alla sua dipendente perché alcuni lettori poco accorti avranno pensato fossero parola della giornalista, nota per essere una renziana doc.

L’account parodia non si è mai spacciato per lei

D: — Maria Teresa Melì (@MT_Meli_) January 18, 2021

Come si evince dalla risposta del profilo parodia al tweet del Corriere, chi sta dietro l’account non ha mai voluto spacciarsi per la giornalista del Corriere ma solo fare una parodia della sua figura e lo si capisce a partire dalla descrizione.

Ringrazio il @Corriere per la doverosa precisazione. — Maria Teresa Melì (@MT_Meli_) January 18, 2021

L’account, come si deduce dai commenti e dai numeri, ha un suo seguito e pubblica soprattutto post politici. L’intento parodistico è evidente, a partire dalla figura della giornalista presa in causa.