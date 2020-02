Maria Sharapova annuncia l’addio al tennis

Negli ultimi anni le sue prestazioni sportive non erano state all’altezza della sua carriera. Oggi, a 32 anni, Maria Sharapova ha annunciato il suo ritiro dal mondo del tennis. Il suo palmares, tra i tanti successi, vanta anche il successo in cinque tornei del Grande Slam, su tutte le superfici. Poi alcuni problemi fisici la squalifica per la positività a in test antidoping nel 2016, il ritorno, qualche vittoria nei tornei minori fino all’abbandono della Top 100 del Ranking Wta.

LEGGI ANCHE > Il premier giapponese chiede il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Maria Sharapova è stata anche numero 1 della classifica mondiale del tennis femminile, anche grazie alle sue superbe prestazioni tra il 2004 e il 2015, quando vinse ben cinque tornei del Grande Slam – Wimbledon a soli 17 anni, gli Us Open (2006) gli Australian Open (2008) poi due Roland Garros (2012 e 2014) – e perse cinque finali dei massimi tornei. Poi il crollo nel ranking Wta, passando (nel giro di diversi anni) dal primo posto al 376 di oggi.

Maria Sharapova si ritira dal tennis

«Il tennis mi ha mostrata al mondo e mi ha mostrato di che pasta ero fatta. È grazie al tennis che mi sono messa alla prova ed è col tennis che ho misurato la mia crescita – ha scritto Maria Sharapova su Instagram -. E qualsiasi cosa sceglierò per il mio prossimo capitolo, qualunque sarà la mia prossima montagna, continuerò a spingere, ad arrampicarmi, a crescere. Addio tennis».

Dai successi alla caduta doping

La sua carriera è stata costellata di successi: ben 36 tornei WTA vinti, con la sua fama arrivata fin da quando era poco più che una adolescente. Poi la vittoria alle WTA Finals del 2004 e la medaglia d’argento olimpica nel 2012. Poi i problemi arrivati nel 2016, quando risultò positiva a un test antidoping durante gli Australian Open. La squalifica, inizialmente di 24 mesi, venne ridotta a un anno e tre mesi, ma dal suo ritorno in campo nell’aprile 2017, non tornò più agli albori di un tempo.

(foto di copertina: da profilo Facebook)