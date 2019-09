I migranti della Mare Jonio saranno fatti sbarcare a breve

Dopo le tensioni e le paure delle ultime ore, sembra essere arrivata una soluzione anche per le ultime 31 persone soccorse la scorsa settimana dalla nave Mare Jonio. La Guardia Costiera ha infatti comunicato a Mediterranea Saving Humans che a breve si procederà con lo sbarco – presumibilmente a Lampedusa – anche degli ultimi migranti rimasti sull’imbarcazione dopo che – nei giorni scorsi – donne, bambini, feriti e malati erano stati fatti scendere sulla terraferma. A dare la notizia è stata la stessa Ong italiana.

«Ci hanno appena comunicato che tra poco la Guardia costiera farà sbarcare ‘per motivi sanitari’ le ultime 31 persone rimaste a bordo della nave Mare Jonio – si legge nel comunicato via Twitter rilanciato da Mediterranea Saving Humans -. La loro odissea è finita e all’orizzonte si intravede un po’ di umanità. Benvenuti in Europa». Poche parole dopo l’annuncio di qualche ora fa nel quale di parlava di situazione quasi insostenibile a bordo dell’imbarcazione con l’inizio di uno sciopero della fame da parte di alcuni migranti.

Mare Jonio dopo la nave Eleonore

Una soluzione che arriva a poche ore distanza dal sequestro amministrativo cautelare – con il contestuale sbarco – della nave Eleonore della Ong Lifeline che ha forzato questa mattina il divieto di ingresso nelle acque italiane arrivando fino a Pozzallo. E proprio lì è in corso, in questi minuti, lo sbarco dei cento migranti soccorsi la scorsa settimana a largo delle coste libiche. Ora tocca alla Mare Jonio completare il suo percorso di salvataggio permettendo anche agli ultimi 31 soccorsi di poter mettere piede a terra dopo giorni infernali.

(foto di copertina: ANSA/STRINGER)