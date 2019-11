È tornato ad essere un uomo libero Marcello De Vito, arrestato lo scorso marzo. L’ex presidente dell’Assemblea Capitolina era stato accusato di corruzione all’interno di uno dei filoni delle indagini relative alla costruzione del nuovo stadio nella città di Roma. Dal carcere, e poi dai domiciliari, De Vito si era sempre detto innocente.

Marcello De Vito torna libero: «Il mio corpo nella stessa condizione del mio spirito»

Accogliendo una istanza presentata dal legale difensore, il tribunale di Roma ha deciso in merito alla scarcerazione di Marcello De Vito che, dopo aver scontato tre mesi in carcere con l’accusa di corruzione, aveva poi ottenuto gli arresti domiciliari. La decisione è stata accolta con grande sollievo dall’ex presidente dell’assemblea capitolina che ha dichiarato come «finalmente il mio corpo può ricongiungersi con il mio spirito che è sempre rimasto libero nonostante la mia condizione». L’ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi andrà a processo con rito immediato a dicembre, e dice di poter «affrontare il processo da uomo libero» con «piena fiducia nella magistratura» e «con la serenità e la consapevolezza della liceità delle mie condotte». (Credits immagine di copertina: ANSA/CLAUDIO PERI)