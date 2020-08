La chat degli esponenti del Pd dopo la gaffe di Manlio Di Stefano: «Come si fa a continuare con questi?»

La gaffe di Manlio Di Stefano su quanto successo a Beirut ha provocato grande indignazione e ironia. Ma dal Partito Democratico sta trapelando molto malcontento nei confronti del sottosegretario agli Affari Esteri. A svelare il contenuto di alcuni messaggi che stanno circolando per le chat degli esponenti dem è il senatore di Azione (ex Pd) Matteo Richetti che ha svelato sui social di aver ricevuto (e di star continuando a ricevere) diversi messaggi dagli ex colleghi di partito in cui si esprime sdegno per quanto accaduto.

Ripercorriamo la vicenda. Dopo la doppia tremenda esplosione a Beirut, Manlio Di Stefano aveva pubblicato questo tweet (poi rimosso e corretto, con sfumatura polemica) per esprimere solidarietà al popolo libanese per l’immensa tragedia che li ha colpiti.

La confusione tra libici (abitanti della Libia) e libanesi (abitanti del Libano) non è passata inosservata, dando vita a molta ironia sui social, anche per il ruolo istituzionale ricoperto dal sottosegretario agli Affari esteri.

Manlio Di Stefano, il malcontento nelle chat del Pd

E mentre sui social corre, inevitabilmente, la satira e il sarcasmo, dal Partito Democratico (alleato del Movimento 5 Stelle al governo) corre grande indignazione e malcontento.

Ho le chat intasate da amici del @pdnetwork indignati dopo la gaffe di #ManlioDiStefano sugli “amici libici” di Beirut. Mi scrivono “ma come si fa a continuare a governare con questi?”

Ok, ora, è uno scherzo, vi siete messi d’accordo o cosa? A me scrivete? #conseguenze — Matteo Richetti (@MatteoRichetti) August 5, 2020

Come spiega l’ex senatore del Pd (ora in Azione) Matteo Richetti, nelle ultime ore la sua chat è stata intasata da messaggi di esponenti del Partito Democratico che si chiedono: «Ma come si fa a continuare a governare con questi?». Insomma, la gaffe non è stata gradita da nessuno.

