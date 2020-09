Perché a Caserta sono comparsi manifesti elettorali con i volti dei cartoni animati

Utilizzando un gergo social, si potrebbe parlare di ‘trollata’. Gli ideatori di questa campagna, però, ne parlano come di un esperimento sociale. E i risultati sembrano dare ragione a loro. Da qualche giorno, in Campania, sono comparsi alcuni strani manifesti elettorali, con slogan e nomi che riportano a famosi cartoni animati (di grande successo negli anni 90). Ma il caso dei manifesti elettorali Caserta ha una spiegazione logica.

Si tratta di una campagna, o esperimento sociale, avviata da un’agenzia di comunicazione e marketing che ha sede a Caserta: la Ratio. Manifesti 6X3 affissi per le strade della cittadina campana e dintorni. Tutti con un filo comune: i cartoni animati. Ecco alcune delle immagini.

Slogan politici prestati all’esperimento sociale: dal ‘Prima gli italiani’ come slogan di Calimero (piccolo e nero), al ‘Genitore 1, Genitore 2’ che ha reso quel discorso di Giorgia Meloni una hit musicale. Fino ad arrivare all’Ispettore Gadget che utilizza una citazione di Vincenzo De Luca: il lanciafiamme alle feste di Laurea.

Ma c’è una spiegazione. Visitando il sito riportato in calce a tutti questi manifesti, compare questo messaggio:

Ciao visitatore! Se sei arrivato fin qui probabilmente sei un nostalgico dei cartoni animati anni ’90 o sei un tipo molto curioso, che non si ferma alle apparenze. Ci tenevamo innanzitutto a dirti grazie per aver preso parte al nostro piccolo esperimento.Volevamo solo dimostrare che, nel caos comunicativo a cui siamo continuamente esposti, con una giusta strategia di marketing sia ancora possibile stupire, meravigliare, far parlare di sé e perché no…. strappare un sorriso!

N.B.: Nessun candidato è stato maltrattato per questa campagna.