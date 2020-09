I negazionisti in piazza a Roma il 5 settembre

Se Roma avesse una manifestazione dei negazionisti, sarebbe una piccola Berlino. E seguendo l’ondata delle proteste europee, anche nella capitale italiana arriverà a breve una protesta di piazza. Tra social, inviti e volantini, sabato 5 settembre alla Bocca della Verità andrà in scena un qualcosa di simile (almeno nelle intenzioni) a quanto accaduto nei giorni scorsi in Germania e a Madrid. La manifestazione negazionisti a Roma vede anche invitati di spessore (anche se non è certa la loro partecipazione).

Nelle ultime settimane, tra social network e chat Telegram e Whatsapp, sono iniziati a circolare volantini su questa manifestazione negazionisti a Roma. Secondo l’idea iniziale il raduno si sarebbe dovuto tenere in piazza del Popolo. Da qualche giorno, però, la sede sembra essersi spostata davanti alla Bocca della Verità, a pochi passi dal Circo Massimo.

Manifestazione negazionisti a Roma il 5 settembre

E il grido sarà quello di un’Italia libera. Come si legge negli annunci social, si contesta la dittatura sanitaria (e non solo). Insomma, il mood è lo stesso che ha accompagnato i gilet arancioni in piazza a Roma a inizio giugno. E, probabilmente, molti sostenitori dell’ex Generale Pappalardo vorranno accorrere nella capitale per sostenere questa manifestazione negazionisti a Roma. Anche se lui non andrà visto che questo evento sembra avere alle spalle il vento dell’estrema destra italiana.

Gli invitati di spicco

Come riporta Paolo Berizzi su La Repubblica, infatti, a tirare le fila di questa manifestazione del 5 settembre ci sarebbe Forza Nuova. E da lì sarebbero partiti gli inviti a Vittorio Sgarbi, Sara Cunial, Diego Fusaro e Povia. Insomma, un parterre de roi per un evento che vuole imitare quanto accaduto domenica a Berlino e a Madrid. Ma a leggere le adesioni sui gruppi Facebook, potrebbe rivelarsi un clamoroso flop.

