Il Centrodestra sfida le norme anti-assembramento e il decreto sicurezza: il 2 giugno tutti in piazza a Roma (con la mascherina?)

Centrodestra unito, ma distante. Matteo Salvini, attraverso i suoi canali social, ha annunciato che la Lega parteciperà alle proteste di piazza a Roma di cui, qualche giorno fa, aveva parlato anche Giorgia Meloni. Il giorno scelto è quello della Festa della Repubblica. Sarà il primo evento politico da quando l’Italia è stata stretta nella morsa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. La manifestazione centrodestra 2 giugno, come spiegato dal leader della Lega, dovrà essere effettuata in sicurezza.

«Come richiesto da tantissimi di voi – ha scritto Matteo Salvini su Facebook – eccoci pronti: tutti insieme il 2 giugno a Roma, rispettando le regole, per aiutare l’Italia e gli italiani». L’annuncio arriva con una foto in cui si vede il leader della Lega in primo piano, con sullo sfondo l’altare della patria. Il tutto corredato dal logo «Prima gli italiani». Manca però, e questo non è un dettaglio, il simbolo della Lega. Una scelta per evidenziare, ovviamente, come la manifestazione Centrodestra 2 giugno sia aperta a tutti.

Manifestazione Centrodestra 2 giugno a Roma

La festa della Repubblica è ancora lontana nel tempo: mancano più di due settimane e le condizioni – come ha ben dimostrato l’emergenza sanitaria – potrebbero cambiare dall’oggi al domani. Occorrerà vedere se ci sarà un ulteriore allentamento delle restrizioni, anche se da settimane si parla di un distanziamento sociale da mantenere per un periodo che potrebbe addirittura superare la stagione estiva. Insomma, gli assembramenti non saranno permessi neanche in quella giornata. Ora si attendono diverse reazioni dopo questo annuncio che, con le parole di Salvini, riunisce il Centrodestra. Lega e Fratelli d’Italia saranno in piazza a Roma. Si attende la decisione di Forza Italia.

Ricordiamo, sommessamente, che oltre ai dpcm che vietano gli assembramenti, c’è anche un articolo del decreto sicurezza – firmato Matteo Salvini – (il numero 6) che vieta le manifestazioni di piazza con volto coperto.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Matteo Salvini)