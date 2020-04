Cos’è la malattia di Kawasaki e perché si parla di una correlazione con il Coronavirus

Da Bergamo al Piemonte, passando per la Liguria: si sospetta una correlazione con il Coronavirus

C’è un allarme che non coinvolge solamente l’Italia. Si tratta dell’aumento dei casi di una patologia grave, conosciuta come sindrome o malattia di Kawasaki. Da quanto è inizia l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, nel nostro Paese si sono moltiplicati i numeri dei bambini – si tratta di una patologia che colpisce i bimbi fino agli otto anni – che hanno riscontrato questa infiammazione dei vasi sanguigni. Il primo sarebbe stato riscontrato all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo lo scorso 21 marzo. Poi, nel giro di poche settimane, è stata diagnosticata su altri 20 bambini. Per questo motivo i pediatri stessi del nosocomio lombardo, parlano di correlazione con il virus.

Negli ultimi due mesi ci siamo accorti che giungevano al pronto soccorso pediatrico diversi bambini che presentavano una malattia nota come Malattia di Kawasaki – ha detto Lucio Verdoni, reumatologo pediatra del Giovanni XXII di Bergamo a Il Corriere della Sera -. In un mese il numero dei casi ha eguagliato quelli visti nei tre anni precedenti». Numeri che hanno aperto molti interrogativi. E la possibile correlazione tra questa sindrome e il Coronavirus sarebbe arrivata confrontandosi anche con altri reparti pediatrici di numerosi ospedali tra Lombardia, Liguria e Piemonte.

La correlazione con il Coronavirus

Una commistione di eventi e patologie che era stata già indicata, qualche settimana fa, da alcuni medici britannici e, sommando i dati che arrivano dall’Italia, prende sempre più piede questa ipotesi che ora viene studiata dagli esperti. La correlazione tra malattia di Kawasaki e Coronavirus, dunque, sembra essere dettata dai numeri soprattutto perché si tratta di una patologia abbastanza rara. Il tutto, come spiegato da Alberto Villani – presidente della Società italiana di pediatria – all’Agi, vedrebbe la conferma in base ai tamponi: una buona parte dei bambini colpiti è risultato positivo al test Covid-19 o è entrato in contatto con persone affette.

Cos’è la malattia di Kawasaki

La malattia di Kawasaki è una sindrome piuttosto rara che colpisce i vasi sanguigni dei bambini. Si tratta di un’infiammazione, comunemente chiamata vasculite, che – come spiega il Manuale Msd – provoca diverse reazioni sul fisico dei più piccoli: dalla febbre alta alla congiuntivite, passando per l’infiammazione mucosa e linfoadenopatie ed eruzioni cutanee. In alcuni casi, quelli più gravi, si può arrivare a una sofferenza cardiaca con infarto del miocardio.

