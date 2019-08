La Lega vuole ironizzare sui «fondi dalla Russia», ma sbaglia la scritta sulle magliette

Proviamo ad arrampicarci sugli specchi: forse non è una gaffe, ma un tentativo di dimostrare che i sostenitori del Carroccio non masticano la lingua (e la scrittura) russa. Poi, però, ci accorgiamo che questa tesi difensiva è alquanto ardita e non ci resta che sorridere per quanto accaduto a Pontida. In occasione dell’annuale festa del partito di Matteo Salvini, infatti, sono state fatte stampare dagli organizzatori alcune t-shirt verdi con una scritta in cirillico. Il tutto per rispondere (o tentare di farlo) alle notizie di presunti finanziamenti russi al partito. Però quella scritta è sbagliata.

A riportare la notizie è nientemeno che Libero e, vista la contingenza del quotidiano di Vittorio Feltri con il partito di Matteo Salvini, non ci resta altro che fare una mera cronaca dell’accaduto. Gli organizzatori della grande festa di Pontida, luogo simbolo del Carroccio fin dai tempi di Umberto Bossi (con il famoso bacio all’ampolla con l’acqua del fiume Po), hanno realizzato qualche centinaio di magliette Lega su cui doveva esserci scritto – usando l’alfabeto cirillico – «Festa di Pontida».

Le magliette Lega con la scritta sbagliata per la festa di Pontida

La campagna e quelle magliette Lega erano state rilanciate anche via social con tanto di scritta: «Dove sono finiti i rubli? Una risata vi seppellirà». E quella risata, infatti, ci sta seppellendo. Il simbolo storico del Carroccio, Alberto da Giussano, doveva essere accompagnato da una scritta che rimandava alla manifestazione in programma dall’8 al 18 agosto. Ma c’è stato un problema di vocabolario: invece di «Festa di Pontida» è stato scritto «Partito di Pontida».

La stampa delle nuove T-Shirt

L’errore è stato scoperto solamente a stampa e condivisione social avvenuta. Come riporta Libero Quotidiano, infatti, quelle t-shirt sono state mandate indietro e gli organizzatori di questo tentativo di contro-satira (maldestra e malriuscita) hanno dovuto provvedere alla richiesta di nuove magliette. Si spera, questa volta, con la scritta giusta. Ma su una cosa avevano ragione: una risata ci ha seppelliti.