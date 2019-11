È morta la madre di Alessandro Di Battista

La madre Di Battista è morta nelle ultime ore. La notizia è stata confermata dallo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle che, nei giorni scorsi, non aveva comunicato molto attraverso i social network. Era stato Il Fatto Quotidiano a spiegarne le motivazioni, illustrando i seri problemi di famiglia che avevano colpito il pasionario del Movimento 5 Stelle.

Madre Di Battista morta: il cordoglio del M5S

Maria Grazia Mercuri aveva 74 anni ed era stata colpita da una seria e lunga malattia. Negli ultimi giorni, le sue condizioni si erano aggravate, tanto che il figlio Alessandro Di Battista le era stato molto vicino, mettendo da parte anche le sue uscite pubbliche e i suoi commenti sui social network. Tra qualche giorno, per motivi di lavoro, l’ex deputato si sarebbe dovuto recare in India per ultimare un suo saggio.

«Vi ringrazio per tutti i messaggi di affetto – ha scritto Alessandro Di Battista sui suoi canali social, dando qualche indicazione sulla data e il luogo dei funerali -. I funerali di una grande Donna, mia madre, si terranno domani (12 novembre, ndr) alle 11.00 a Roma a Santa Chiara, piazza dei Giuochi Delfici. Evviva lei!».

In tanti deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno voluto esprimere la loro vicinanza ad Alessandro Di Battista non soltanto con messaggi privati, ma anche con un messaggio pubblico sui social network. Qualche giorno fa, il 31 ottobre, era stato lo stesso esponente del Movimento 5 Stelle a pubblicare una fotografia nostalgica della sua famiglia unita.

39 anni fa…#famiglia ❤️

L’istantanea – che mostra un Alessandro Di Battista bambino, in spiaggia con i suoi genitori – era stata pubblicata probabilmente per rinsaldare ancora di più l’affetto del figlio per la madre, nei suoi ultimi giorni di vita.