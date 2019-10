Che fine ha fatto Alessandro Di Battista?

L’ultima notizia politica su Alessandro Di Battista risale al 19 settembre scorso quando, con un post al veleno su Facebook, aveva definitivamente bocciato l’alleanza del suo Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico. Poi il silenzio, rotto solamente dal sacrosanto invito (del 24 ottobre scorso) alla donazione del sangue. Ma di politico più nulla. Silenzio. E a breve, secondo voci provenienti da suoi ex compagni parlamentari, partirà finalmente per l’India, intraprendendo quel viaggio bloccato dalla scorsa crisi di governo.

Come detto, il suo ultimo post social risale al 19 settembre scorso, quando scrisse un post molto velenoso per contestare la decisione del suo Movimento 5 Stelle di allearsi con il Partito Democratico. Un atto che, forse, non è stato e mai sarà perdonato dall’ex deputato e attivista che, nelle ultime riunioni prima di creare questa nuova maggioranza parlamentare, era presente a tutti i vertici del Movimento.

Di Battista si è preso una pausa di riflessione dalla politica

Un post, una dura presa di posizione che fa ben capire il malumore di Alessandro Di Battista nei confronti del Movimento 5 Stelle (e anche della base che ha votato sulla piattaforma Rousseau) in cui ha rivendicato le sue battaglie contro il Partito Democratico. Una sorta di canto del cigno prima di smettere di parlare, almeno sui social, di politica. Eppure era quello (oltre ai suoi comizi in piazza) il mezzo più utilizzato per raccontare tutti i suoi pensieri. L’ultimo post social, invece, risale allo scorso 24 ottobre quando invitava alla donazione del sangue.

Il futuro in India

Adesso, finalmente, è giunto il tempo dell’India. Come confermato da alcuni suoi ex colleghi parlamentari a Cinque Stelle, quel viaggio rimandato per colpa della crisi d’agosto del governo è ormai maturo. L’attivista è pronto a fare le valigie e andare a esplorare quella terra. Un viaggio tanto atteso per cui ha studiato e si è preparato. Mentalmente e fisicamente. Lontano dalla politica.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Alessandro Di Battista)