Il pedofilo presumibilmente legato alla scomparsa di Maddie potrebbe uscire di prigione domenica

La storia della piccola Maddie McCann è nota al mondo intero. La piccola è scomparsa nel 2007, mentre era in vacanza con i genitori e aveva appena tre anni, e non se ne è mai più saputo niente. Le indagini sono andate avanti e mercoledì dalla Germania è arrivata la notizia di un uomo, tale Christian Brückner, che potrebbe essere legato alla scomparsa della piccola. Già in carcere per reati sessuali di ogni genere – anche contro minori -, l’uomo potrebbe essere liberato questa domenica. Intanto la stampa tedesca ha collegato l’uomo non solo al rapimento di Maddie ma anche a quello di una piccola tedesca di 5 anni, avvenuto nel 2015. Troppi misteri da svelare e una sola, terribile certezza: quest’uomo potrebbe essere libero alla fine di questa settimana.

Il pedofilo presumibilmente coinvolto nella scomparsa di Maddie potrebbe tornare libero

Condannato per stupro nel 2019, l’uomo potrebbe tornare a piede libero per via dell’appello fatto dagli avvocati contro la condanna. Parliamo di presunto assassino – chiariamolo subito – ed è doveroso continuare ad utilizzare il condizionale. Dalla stampa tedesca arriva la notizia che la decisione della corte di appello sull’uomo è imminente. Finito dentro per traffico di droga, l’uomo sta scontando 21 mesi in una prigione di Kiel, in Germania. Paga per questo ma, in realtà, la sua fedina penale è macchiata a causa di reati molto più gravi. Nel 1994 Brückner è stato condannato per abusi sessuali su minore; nel 2005 è accusato di aver stuprato una donna americana di 72 anni a Praia da Luza (Portogallo); nel 2006 ha rubato del carburante in Portogallo e per questo è stato condannato e arrestato; arriva anche l’accusa di abusi sessuali su minore nel 2017, che gli è valsa una condanna al carcere di 15 mesi; anche a Milano è stato arrestato: in Italia ha vissuto senza fissa dimora e nel 2018 è stato estradato in base a un mandato di cattura europeo relativo al traffico di stupefacenti; dicembre 2019, condanna per stupro di un cittadino americano a cui corrispondono 7 anni di carcere. Proprio rispetto alla legalità di quest’ultima condanna, come ha ricostruito il Corriere della Sera, gli avvocati dell’uomo hanno fatto appello. Qualora dovessero vincere, Brückner potrebbe tornare ad essere libero già domenica poiché ha scontato due terzi della pena detentiva per droga.

Christian Brückner e il legame con Maddie

L’uomo sarebbe legato, secondo alcuni giornali tedeschi, alla scomparsa di una bambina di 5 anni durante una gita familiare nella zona della Sassonia-Anhalt, dove sarebbe stato avvistato proprio in quella giornata. La stessa cosa è accaduta per la piccola Maddie. Le indagini proseguono con gli investigatori che cercano una donna di origini kosovare che, all’epoca della scomparsa di Maddie, era la fidanzata di Brückner in Portogallo. Anche la ragazza all’epoca era minorenne e viveva con l’uomo, che avrebbe lasciato poco prima del fatto avvenuto alla bimba inglese.