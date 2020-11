Luttwak dice che gli afroamericani hanno votato per Trump perché in tv si parlava solo dei «neri, neri, neri»

Nel corso di un dialogo trasmesso sui canali social di Annalisa Chirico, il politologo ed economista Edward Luttwak sugli afroamericani ha fatto un’affermazione piuttosto ardita che sta diventando virale, in particolar modo su Twitter. L’economista, infatti, ha provato ad analizzare i flussi di voto in queste elezioni Usa 2020, affermando che gli afroamericani che sono perfettamente inseriti nella società, che lavorano e che non hanno avuto problemi con la giustizia hanno tutti votato per Donald Trump. A questa affermazione, Annalisa Chirico ha annuito, lasciando parlare il suo interlocutore.

LEGGI ANCHE > L’analisi del Black Lives Matter sul voto Usa | L’analisi di Marta de Vivo

Edward Luttwak sugli afroamericani e la loro rabbia per quello che si dice in tv

‘Gli afroamericani integrati, con lavoro e famiglia, hanno votato per Trump. Chi invece vive di droga e criminalità ha votato a sinistra’, così @ELuttwak a https://t.co/Djgox9Fya1 👠🖋️ pic.twitter.com/aM0LadV22J — Annalisa Chirico (@AnnalisaChirico) November 6, 2020

«Questi afroamericani – ha detto Luttwak – tra l’altro erano molto arrabbiati perché quando accendevano la tv si parlava solo di neri, ma di neri neri neri». E ha sottolineato come buona parte degli afroamericani che non vivono di welfare e che non hanno problemi con la giustizia abbiano votato per Donald Trump.

Un’affermazione che, tuttavia, non coincide esattamente con quello che è emerso dai flussi di voto per queste elezioni Usa 2020. La percentuale degli afroamericani che ha votato per Joe Biden, infatti, è dell’80% tra gli uomini e sale al 91% tra le donne. Un po’ azzardato dire che si tratti esclusivamente di persone che non sono integrate con la società, che vivono di welfare e che hanno avuto problemi con la giustizia.

Diverso sarebbe considerare i flussi che arrivano dalle proteste del BLM, che effettivamente non sono stati completamente intercettati da Joe Biden, ma che non sono andati nemmeno a Donald Trump: in tanti hanno preferito esprimere il proprio voto, specialmente tra i più giovani che hanno animato il movimento del BLM, verso un altro candidato o – addirittura – non andare al voto.