Forza Nuova fa ripartire le ronde notturne

Le chiamano «passeggiate della sicurezza», ma sono chiaramente delle ronde notturne. A organizzarle nel Bresciano, a Lumezzane, è il movimento di estrema destra Forza Nuova che ha annunciato questa mobilitazione civica durante la notte per garantire la sicurezza dei cittadini che vivono nella zona. Il tutto, secondo loro, per rispondere alle esigenze della popolazione che è circondata dalla criminalità.

«Forza Nuova ritiene che la situazione cittadina riguardo furti, insicurezza e accattonaggio non sia assolutamente migliorata nonostante il susseguirsi delle amministrazione e delle belle promesse elettorali – spiegano i vertici di Forza Nuova nell’annuncio di queste ronde notturne a Lumezzane -. Nelle ultime settimane sono diversi i casi di furti ed effrazioni che sono stati segnalati ed ecco perché, abbiamo ritenuto sia giunto il momento di tornare a dare un segnale forte.

Le ronde notturne di Forza Nuova a Lumezzane

Insomma, Forza Nuova ha deciso di rendersi utile alla comunità andando a prendere il posto delle forze dell’ordine e dell’amministrazione locale – coadiuvandole, ovviamente (o almeno si spera) – a Lumezzane: «Saremo presenti nelle strade durante gli orari più a rischio per effettuare un cassettaggio serale che sia presenza fisica atta a sensibilizzare il problema oltre ad essere effetto deterrenza».

Il senso della legalità dei neofascisti

Poi l’aut aut ai cittadini che, secondo i vertici di Forza Nuova, sono una delle cause del proliferare della criminalità a Lumezzane, per via dei loro rapporti anche con bande criminali, pusher e banditi che trovano miele nell’alveare bresciano. Ma il loro obiettivo sono anche i poveri che chiedono qualche spicciolo ai passanti: «Torneremo a presenziare nei luoghi battuti dal racket dell’elemosina ricordando ai cittadini di non dare loro un centesimo ed all’Amministrazione di applicare la normativa che lo vieta».

