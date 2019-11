Lo striscione di Forza Nuova allo stadio della Juve che dice che Balotelli è africano

Non c’è soluzione di continuità in merito agli insulti razzisti nel mondo del calcio. E non ci sono soltanto gli ululati e i cori da stadio, ma anche degli striscioni che continuano a essere srotolati e pubblicati sui social network, quasi fosse una rivendicazione. Succede così che Forza Nuova, a Torino, prende di mira Mario Balotelli, esponendo lo striscione: «Mario hai ragione, sei africano».

Forza Nuova contro Balotelli, lo striscione a Torino

Torino, Forza Nuova “MARIO HAI RAGIONE SEI AFRICANO” https://t.co/vN1ib8sLT3 pic.twitter.com/nBVclJC0iI — Forza Nuova Torino (@FNTorino) November 13, 2019

Emblematico anche il luogo dove lo striscione è stato appeso. Gli esponenti di Forza Nuova di Torino hanno scelto i cancelli di fronte all’Allianz Stadium di Torino, l’impianto dove gioca la Juventus e di proprietà della famiglia Agnelli. Lo hanno fatto in un contesto lontano da quello del calcio giocato, con la Serie A ferma per le partite della nazionale, ma sulla scia di quanto avvenuto due settimane fa a Verona, con Balotelli costretto a lanciare il pallone in curva dopo aver sentito cori razzisti a lui indirizzati.

Lo striscione di Forza Nuova esposto davanti allo stadio della Juventus

L’obiettivo di Forza Nuova è quello di essere solidali con Luca Castellini, il capo ultrà del Verona che – in seguito ad alcune sue frasi – è stato dichiarato persona non gradita allo stadio per i prossimi 30 anni. «Balotelli non è altro che un bambino viziato, abituato ad avere tutto, e se qualcosa non gli va bene allora si attacca alla scusa del razzismo – si legge sul post pubblicato sul social network russo VK -. Non possiamo accettare che si difenda un personaggio come Balotelli, salito agli onori della cronaca più per le sue esuberanze che per il bel calcio. Negli stadi gli sfottò ai giocatori sono sempre stati fatti al di la del colore della loro pelle, ma quando si tocca Balotelli scatta la macchina del fango. Questo atteggiamento sta alimentando un sistema malato. L’intera comunità forzanovista piemontese e valdostana si schiera al fianco di Luca Castellini tutto questo accanimento verso di lui è soltanto strumentale».

Quindi, una vera e propria rivendicazione di un gesto che, nonostante venga a più riprese condannato, continua a ripetersi. Come se le critiche e i provvedimenti (spesso blandi, in verità) non riuscissero a scalfire l’opinione di chi vuole portare il razzismo negli stadi.

Foto dal tweet di Forza Nuova Torino