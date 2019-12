Le similitudini con il caso Diciotti potrebbero fermarsi alle premesse. Luigi Di Maio ha infatti annunciato che stavolta, dove Mattina Salvini è accusato sempre di sequestro di persona ma in riguardo al caso della nave della guardia costiera Gregoretti, ha annunciato che voterà a favore della richiesta del tribunale dei ministri per ottenere l’autorizzazione a procedere.

Luigi Di Maio sul caso Gregoretti contro Salvini: «Voteremo sì all’autorizzazione a procedere»

Il Movimento 5 Stelle stavolta voterà l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato dl tribunale dei ministri di sequestro di persona per il caso della nave Gregoretti. Ad annunciarlo è il leader politico Luigi Di Maio dopo che Matteo Salvini aveva rivelato le accuse contro di lui durante la trasmissione di Mario Giordano su Rete Quattro. E in un’altro salotto televisivo, quello di Porta a Porta, l’ex partner di governo Luigi Di Maio ha dichiarato l’intenzione a votare in maniera diversa da quanto fatto per il caso della Diciotti. «Quando un anno prima bloccammo la Diciotti, era perché l’Europa non ci ascoltava – ha spiegato da Bruno Vespa il ministro degli Esteri- Facemmo la voce grossa e poi riuscimmo ad ottenere la redistribuzione in altri Paesi europei». Ma ora il contesto è diverso: «Un anno dopo, la redistribuzione funzionava, quindi il blocco della Gregoretti non fu un’azione decisa dal governo, ma dal ministro dell’Interno Salvini. In questo caso l’interesse pubblico prevalente non c’era, fu un’azione personale, tanto che dopo li fece sbarcare. Noi voteremo contro l’interesse pubblico prevalente».

