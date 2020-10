Quando si parla di Giuseppe Conte in visita a Taranto non si può fare a meno di assistere agli scontri con una parte della stampa locale sull’argomento dell’ex Ilva. Era successo già durante la prima visita del presidente del Consiglio nella città sul mar Ionio, quando fu accusato di aver organizzato una passerella; è successo anche oggi, con lo scontro dialettico con il giornalista Luigi Abbate.

Luigi Abbate, il giornalista che ha litigato con Conte a Taranto

Quest’ultimo ha rivolto al presidente del Consiglio delle domande piuttosto insistite sull’ex Ilva e sull’attuale questione dell’Arcelor Mittal, affermando che il governo ha preso alcuni provvedimenti in favore del colosso dell’acciaio, dimenticando i familiari delle vittime dell’ex Ilva. Il presidente del Consiglio ha immediatamente compreso il tono della conversazione, sostenendo che quelle non fossero domande, ma accuse. «Mi deve lasciar parlare – ha detto Giuseppe Conte -: per quanto riguarda il negoziato con ArcerolMittal, anche in una giornata così impegnativa visto che ci aspetta il Dpcm da varare, ho trovato anche il tempo ed entrerò in riunione con tutte le associazioni sindacali e con una delegazione delle famiglie tarantine che hanno a cuore questo problema».

Ma il giornalista Luigi Abbate – noto per la trasmissione in streaming Polifemo: l’Occhio di Abbate – ha continuato a insistere, sostenendo che il presidente del Consiglio non rispettasse abbastanza i malati di cancro che si trovano nell’area. Ci sono stati momenti di disappunto tra gli altri giornalisti, che hanno chiesto al collega di lasciare loro spazio. Ma il battibecco è andato avanti per altri minuti.

Luigi Abbate dice di aver ‘umiliato giornalisticamente Conte’

Alla fine, è stato lo stesso giornalista Luigi Abbate ad annunciare l’esito della sua intervista al punto stampa con Conte: «Ho appena umiliato giornalisticamente il premier Conte – ha affermato -. Gli ho detto in faccia: “Presidente, perché non parla di Ilva?”».