Lo hanno accusato di aver ‘abbandonato la nave’ nel corso della fase cruciale della pandemia da coronavirus. L’assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi si è sposato nella giornata di sabato scorso ed è partito il lunedì successivo per cinque giorni di viaggio di nozze con la moglie. Il tutto in coincidenza con l’aumento dei contagi che anche in Piemonte è stato notevole in quest’ultima settimana. Adesso, però, raggiunto da Repubblica, l’esponente della giunta Cirio si è difeso respingendo al mittente le polemiche politiche circa la sua assenza.

La risposta di Luigi Icardi a chi lo ha accusato di essere andato in viaggio di nozze

Diversi gruppi consiliari in regione Piemonte hanno evidenziato questa assenza, sebbene limitata, dell’assessore alla Sanità in un momento – appunto – di massima allerta sanitaria. Ma Luigi Icardi ha preso le distanze da questa chiave di lettura, affermando di essere stato sempre a disposizione, in costante collegamento telematico con i suoi uffici.

«Sono sempre stato collegato: Fanno tutti smart working? L’assessore non lo può fare? – ha detto – Stiamo parlando di una manciata di giorni in cui sono sempre stato presente in videoconferenza quando era necessario e in contatto con i miei uffici». Non vuole sentir parlare della sua assenza: sebbene non presente fisicamente, l’assessore avrebbe continuato a gestire la fase delicata dell’emergenza coronavirus da remoto. Secondo lui, le polemiche sono strumentali e non c’è stato alcun comportamento che non rifarebbe, dal momento che – stando alle sue parole – l’assessore è sempre stato sul pezzo, nonostante la luna di miele.

Luigi Icardi, in quota Lega, è atteso ora a un confronto con il suo gruppo consiliare che, stando ad alcune indiscrezioni, non ha propriamente un buon feeling con l’assessore. Bisognerà capire anche a livello nazionale – direttamente nella segreteria di Matteo Salvini – che tipo di risposta potrà avere questa vicenda.

(FOTO dalla pagina Facebook di Luigi Genesio Icardi)