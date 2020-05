La Regione Piemonte e l’obbligo di mascherina all’aperto per il ponte del 2 giugno

Mascherine obbligatorie in Piemonte (all'aperto) per scongiurare nuovi contagi

Quanto accaduto lunedì 25 maggio sta spingendo il governatore Alberto Cirio a correre ai ripari in vista del ponte per la Festa della Repubblica. Si sta pensando, infatti, a mascherine obbligatorie in Piemonte per il lungo fine settimana che culminerà con il 2 giugno (un martedì). Nei giorni scorsi, infatti, sono andati in scena numerosi assembramenti – con molte persone prive di dispositivi di protezione – per ammirare il passaggio delle Frecce tricolori sui cieli di Torino.

«Noi stiamo ragionando con le prefetture per introdurre un’ordinanza che vada dal ponte lungo, cioè da venerdì fino a martedì, che obbliga in tutti i centri abitati di indossare la mascherina anche all’aperto – ha detto Alberto Cirio in un’intervista rilasciata alla trasmissione Centocittà su RadioUno -. Quello che abbiamo visto nel nostro monitoraggio istituzionale è che purtroppo la gente tende a non mettere la mascherina nonostante ci siano luoghi di potenziale assembramento».

Mascherine obbligatorie in Piemonte per il ponte del 2 giugno

Il casus belli che ha fatto scattare l’allarme è arrivato lunedì scorso, con Cirio che critica anche la comunicazione fatta per quell’evento: «Lo abbiamo visto con le Frecce Tricolori e qui viene da chiedersi se non si poteva fare un altro tipo di evento evocativo che non un evento di piazza. Io ero molto arrabbiato, la comunicazione è stata quella di un concerto, con la gente che è andata a spostarsi nelle piazze. Bisogna esser tutti più attenti, a cominciare dalle istituzioni, e poi anche più chiari».

Le Frecce tricolori e gli assembramenti

Il momento è molto delicato e in questa fase non si possono commettere errori e leggerezze. I dati epidemiologici, infatti, sono fondamentali per poter riaprire i confini delle Regioni a partire dal 3 giugno. I numeri del Piemonte sono a rischio (e non solo lì). Un eventuale aumento dei contagi nei prossimi giorni potrebbero vanificare gli sforzi fatti finora.