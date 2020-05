Si esibiscono le frecce tricolori e a Torino salta il distanziamento sociale

L’insostenibile leggerezza di avvicinarsi al prossimo, e non rispettare così la distanza di sicurezza imposta dalle direttive anti-Covid. Succede nei weekend e nella piazze italiane, succede anche a Torino in un assolato pomeriggio torinese. Ironia della sorte l’esibizione dei nostri piloti doveva avvenire proprio per celebrare la “Fase 2” della lotta al nuovo coronavirus, e la parziale ripresa delle vite normale dei cittadini. Ma nell’ammirare lo spettacolo sul cielo di Torino non sono stati pochi gli assembramenti che si sono venuti a creare, una dinamica denunciata da più di un osservatore.

Questa la denuncia di un collega del Corriere della Sera, raccolta nei pressi della Chiesa della Gran Madre, uno dei luoghi più suggestivi e importanti della città sabauda. Ma identici assembramenti si sono manifestati in varie zone della città come dimostra altre testimonianze, come quelle raccolte da Repubblica o quella testimoniata dal direttore di YouTrend Lorenzo Pregliasco.

In questo momento a Torino credo qualche migliaio di persone tra piazza Vittorio e la Gran Madre per il passaggio delle frecce tricolori. Tocca sperare nelle mascherine — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) May 25, 2020

L’ennesima dimostrazione della difficoltà della gestione dell’ordine pubblico al tempo del Covid-19, specialmente nel caso di eventi collettivi e partecipati.