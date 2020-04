Lucia Annunziata ricoverata allo Spallanzani per febbre alta e difficoltà respiratorie

Lucia Annunziata si trova ricoverata da martedì sera all’Istituto Spallanzani di Roma. A riportare la notizia è stata l’Agenzia Ansa che ha spiegato come la giornalista sia stata anche sottoposta al tampone per verificare il contagio da Coronavirus. La donna, 69 anni, al momento del ricovero accusava una febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Per questo motivo è stato deciso di tenerla all’interno della struttura e di farle il test Covid-19.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Ansa, i sintomi con cui Lucia Annunziata è stata ricoverata all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma potrebbero essere riconducibili al Coronavirus. La giornalista e conduttrice di Mezz’ora in più – il programma di approfondimento politico in onda ogni domenica su Rai 3 -, che da qualche settimana ha lasciato la direzione dell’Huffington Post Italia, aveva febbre molto alta e tosse, con conseguenti problemi respiratori.

Lucia Annunziata ricoverata all’Istituto Spallanzani

Per questo motivo, nella serata di ieri (martedì 7 aprile) è stato deciso il suo ricovero presso la struttura romana, eccellenza nella cura e nella gestione delle malattie infettive. Non si hanno ancora ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute, né sull’esito del tampone a cui sarebbe stata sottoposta al suo arrivo all’Istituto Spallanzani.

(foto di copertina: da Mezz’ora in più, Rai 3)