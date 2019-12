Matteo Salvini dice di essere rimasto impassibile di fronte al «coglioncino» dell’Annunziata | VIDEO

Uno dei tormentoni di domenica 8 dicembre è stato senz’altro un video che ha immortalato un momento dell’intervista di Matteo Salvini a Mezz’ora in più, il programma di Lucia Annunziata andato in onda su Raitre nel pomeriggio. La giornalista, infatti, ha chiesto informazioni sul modo di vestirsi, recentemente, del leader della Lega. Nel corso di tutta la campagna elettorale in Emilia-Romagna, infatti, ha indossato un maglioncino a collo alto. In diretta, questa espressione è diventata «coglioncino». Un errore facilmente spiegabile dalla vicinanza delle parole ‘maglioncino’ e ‘collo’ tra le quali, facendo un piccolo saltino in avanti e focalizzandosi sulla parola ‘collo’, Lucia Annunziata ha fatto una crasi che è suonata subito come un lapsus destinato a diventare virale.

LEGGI ANCHE > Salvini potrebbe non presentarsi all’udienza al tribunale di Torino: il 10 dicembre c’è la convocazione del Senato

La gaffe di Lucia Annunziata e il ‘coglioncino’ di Salvini

Di fronte al “#coglioncino” di Lucia Annunziata (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile!

Comunque orgoglioso del mio…… maglioncino pic.twitter.com/ikIi4zGus8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 8, 2019

Come Salvini ha preso il ‘coglioncino’ di Lucia Annunziata

«Di fronte al “coglioncino” di Lucia Annunziata (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile! Comunque orgoglioso del mio…… maglioncino» – ha scritto Salvini in serata su Twitter. Ovviamente, non si è potuto esimere dall’utilizzare un hashtag che, per tutto il pomeriggio, era stato davvero virale. Il tutto in nome dell’engagement sui social network.

Nel corso della giornata di ieri, non è mancato chi ha insinuato come il lapsus dell’Annunziata sia stato invece di natura freudiana. In quell’espressione ‘coglioncino’, la giornalista avrebbe proiettato la sua avversione nei confronti di Matteo Salvini. Non si tratta tuttavia di un errore voluto, anche perché sarebbe stato una caduta di stile troppo evidente per una professionista di spessore come Lucia Annunziata. Resta il fatto che la rete l’ha trasformata in un piccolo tormentone, del quale la stessa vittima (Matteo Salvini) ha approfittato per accumulare qualche like in più sui social network.