Fermati i due presunti aggressori di Luca Sacchi e della sua fidanzata

Sono stati fermati nella tarda nottata due uomini a Roma. Si tratterebbe dei presunti (per il momento) aggressori di Luca Sacchi e della sua fidanzata Anastasia. Si tratta di due uomini che sono stati fermati da Polizia e Carabinieri intorno alle 2.45 di questa notte e da ore si trovano sotto interrogatorio negli uffici della squadra mobile della capitale. Secondo le prime indiscrezioni dell’AndKronos, i presunti assassini avrebbero tra i 20 e i 25 anni e sarebbero residenti a Roma Sud.

Tra i due fermati ci sarebbe (forse) anche l’uomo che ha sparato il colpo in testa che ha ucciso Luca Sacchi, il giovane personal trainer che aveva reagito all’aggressione subita dalla sua fidanzata a pochi metri di distanza dall’ingresso del Pub John Cabot di via Mommsen, non distante dalla Caffarella. I due uomini intercettati nella notte dalle forze dell’ordine sarebbero stati individuati grazie alle testimonianze de alle immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

Omicidio Luca Sacchi, interrogatori nella notte

I testimoni, infatti, hanno visto i due uomini fuggire ad altissima velocità a bordo di una Smart bianca subito dopo aver tentato di rubare la borsa alla giovane ragazza e aver sparato, colpendolo alla testa, a Luca Sacchi. Questi racconti, uniti alle immagini già sequestrate dalle forze dell’ordine, potrebbero portare ad aver chiuso il cerchio attorno ai nomi dei presunti responsabili.

Il fermo intorno alle 2.45

Gli interrogatori negli uffici della squadra mobile di Roma vanno avanti da questa notte dopo che, intorno alle 2.45, il lavoro coordinato di polizia e Carabinieri ha portato al fermo di queste due persone sospettate di esser coinvolte (e uno di loro di essere esecutore materiale) nell’omicidio di Luca Sacchi e della sparatoria e tentativo di rapina di via Mommsen, non distante dal parco della Caffarella, in zona Appio.

