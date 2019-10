Dopo Salvini, ecco Meloni: chiede al governo di riferire sull’omicidio di Luca Sacchi

Come fatto dal leghista, si tenta di dare la colpa al governo per l'omicidio di Luca Sacchi

Uno vale uno, nel senso che ciò che dice uno deve essere necessariamente ripetuto anche dall’altro per mantenere un continuum spazio-elettorale. E così accade che qualche ora dopo le sventurate dichiarazioni di Matteo Salvini che ha tentato di dare la colpa di quanto accaduto mercoledì sera fuori da un pub romano – con il 25enne Luca Sacchi ucciso per aver tentato di difendere la sua fidanzata dal furto del suo zaino -, anche Giorgia Meloni abbia deciso di ricalcare il pensiero del leghista. Con toni diversi, ma con la stessa finalità: dare la colpa al governo.

Quel che è accaduto nella capitale – non solo il brutale omicidio di Luca Sacchi, ma anche il cittadino cinese sgozzato nei pressi della stazione Termini giovedì mattina – è molto grave, ma il tentativo di dare le colpe a un Esecutivo entrato in funzione poco più di un mese fa appare avventato, ma molto fruttuoso a livello elettorale, facendo facile proselitismo camminando sulla rabbia delle persone.

Roma vive da tempo emergenza sicurezza. Il mio pensiero va alla famiglia di Luca e alla sua ragazza Anastasia. FDI chiede a Governo e ministro Interno Lamorgese di riferire in Parlamento come intende fronteggiare la situazione. I romani chiedono risposte immediate. Basta promesse pic.twitter.com/b6EV1dMPL8 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 24, 2019

Meloni chiede a Lamrgese di riferire sulla morte di Luca Sacchi

«Roma vive da tempo emergenza sicurezza. Il mio pensiero va alla famiglia di Luca e alla sua ragazza Anastasia. FDI chiede a Governo e ministro Interno Lamorgese di riferire in Parlamento come intende fronteggiare la situazione. I romani chiedono risposte immediate. Basta promesse», ha scritto Giorgia Meloni su Twitter. Parole meno forti rispetto a quelle pronunciate da Salvini ieri in piazza per un comizio in provincia di Perugia.

Le speculazioni e le bufale

Il peso specifico, però, è sempre lo stesso: fare quadrato e trovare l’obiettivo comune (ovviamente il governo in carica di cui loro sono l’Opposizione) per instillare nell’elettore il dubbio delle responsabilità. La realtà è che quel che è accaduto a Roma – che non è una città sicura come tante altre in Italia – ha la spiegazione in una pura follia umana. Non c’entrano i controlli, né i presunti (e falsi) tagli ai fondi delle forze di Polizia paventati da Matteo Salvini (che non ha fatto nulla nei suoi 15 mesi di governo per aiutare gli agenti). Vicino a quel pub c’è un commissariato e la zona è sottoposta a continui controlli. Basterebbe questo per evitare di fare speculazioni sulla morte di un giovane.

