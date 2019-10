Salvini strumentalizza l’omicidio di Luca Sacchi per accusare il governo

Quello che è accaduto ieri sera a Roma, con la barbara aggressione che si è trasformata in un efferato delitto fuori da un pub in zona Caffarella, è vergognoso. Ma a esserlo ancor di più è chi tratta la notizia della morte del giovane Luca Sacchi per fare propaganda politica in piazza. Matteo Salvini, come accaduto già in passato, ricasca nel facile sport chiamato sciacallaggio e utilizza quanto di brutto accaduto mercoledì sera per attaccare i rivali politici. Il tutto condito, anche, da fake news.

LEGGI ANCHE > Ragazzo ucciso a Roma, il racconto della fidanzata: «Luca è intervenuto dopo che sono stata colpita»

«Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia. Ma sono anche incredulo e sdegnato perché è inconcepibile quello che è accaduto – ha detto Matteo Salvini nel corso di un comizio elettorale in provincia di Perugia -. Da ex ministro dell’Interno fa ancora più male vedere tutta l’insicurezza della capitale governata Dai Cinque Stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell’ordine».

Lo sciacallaggio politico di Salvini

Partiamo dal fatto che le indagini sono appena iniziate e la rabbia e la tristezza per quanto accaduto a Luca Sacchi non possono essere strumentalizzati per attaccare l’avversario politico. Inoltre, le parole pronunciate dal leader della Lega, oltre a essere inopportune, sono anche frutto di chi non conosce minimamente la zona in cui il tutto è accaduto e non ha letto neanche le testimonianze dirette di chi era lì. Ricostruzioni come quelle fornite dal titolare del Pub a Il Messaggero.

I presidi e i (non) tagli alle forze dell’ordine

Proprio nei pressi del Pub dove è avvenuto l’agguato, infatti, c’è un commissariato di Polizia e la zona è sottoposta continuamente a pattugliamenti delle forze dell’ordine. Oltretutto la storia dei provvedimenti politici italiani non parla di alcun taglio ai fondi destinati proprio alle forze dell’ordine, come invece detto a mo’ di bufala da Matteo Salvini. E, per chiudere il cerchio, era proprio il leader della Lega ad aver annunciato nuovi finanziamenti per la Polizia e gli uomini in divisa durante il suo mandato da ministro dell’Interno. Soldi che non sono mai arrivati. A volte il silenzio è d’oro.

La risposta di Conte

Il presidente del Consiglio ha risposto con poche ma tombali parole alle illazioni e allo sciacallaggio fatto da Matteo Salvini sull’omicidio di Luca Sacchi: «Se qualcuno si permette di fare speculazioni su un fatto del genere in campagna elettorale lo trovo miserabile».

(foto di copertina: ANSA/Gianluigi Basilietti)