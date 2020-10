Gli insulti al fratello di Federico Chiesa dopo la sua cessione alla Juventus

Il tifo, il calcio e i social. Un mix esplosivo che, troppo spesso, porta a una degenerazione di violenza verbale. Attacchi personali anche quando sono state prese decisioni e strade che non vedono come diretti protagonisti quelle persone finite nel mirino degli attacchi. Ed è quanto sta accadendo a Lorenzo Chiesa. Un cognome pesante sulle spalle: quello del papà Enrico e quello del fratello Federico che ha appena lasciato la Fiorentina per approdare agli ‘acerrimi’ nemici della Juventus. E lui, un classe 2004, viene subissato da insulti. Senza motivo.

LEGGI ANCHE > Due azzurrini positivi ai test: l’Italia Under 21 è in isolamento

Tutto sta accadendo sotto a un post Instagram condiviso da Lorenzo Chiesa ben tre settimane fa. Il giovane calciatore, classe 2004, posa nello spogliatoio con la maglia delle giovanili della Fiorentina in cui milita da anni. E questo è bastato per far sfociare, senza alcun rigor di logica, la frustrazione e la rabbia di alcuni sostenitori della Viola che hanno preso d’assalto il suo profilo social subissandolo di insulti e accuse.

Visualizza questo post su Instagram @acffiorentina 😃 Un post condiviso da Lorenzo Chiesa (@lorenzochiesa_) in data: 12 Set 2020 alle ore 12:03 PDT

Lorenzo Chiesa vittima degli insulti dopo l’addio del fratello alla Fiorentina

Come se fosse sua responsabilità la decisione del fratello Federico che ha deciso di tentare il grande salto cedendo alle lusinghe della Juventus e aggregandosi (dietro lauto compenso anche al club di Firenze) al gruppo guidato da Andrea Pirlo. Insomma, una classica degenerazione dei social che, uniti al tifo, fanno perdere il controllo. Questa è una breve collezione di quanto compare tra i commenti.

Complimenti ai mentecatti. Solidarietà a Lorenzo Chiesa #16anni pic.twitter.com/DXQDVE98S1 — Silvia Zuccotti (@SilviaZuccotti) October 8, 2020

Tifosi fuori di senno (non tutti, ovviamente, facciamo riferimento solo a chi ha deciso di utilizzare il proprio tempo per sfogare la propria rabbia contro il 16enne) per la cessione di Federico Chiesa alla Juventus. E che hanno deciso di rendere vittima di insulti il giovane fratello, ancora legato alla maglia viola.