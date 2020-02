Un uomo è stato accoltellato in una moschea a Londra

È accaduto intorno alle 17 (15 ore locali) all’interno di una moschea di Londra. Un uomo ha accoltellato con un pugnale un muezzin incaricato di eseguire la preghiera del giovedì nella zona di Regent’s Park. Colpito alla gola, la vittima è stata soccorsa e portata in ospedale. Le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti. L’aggressore, un ragazzo, è stato immediatamente immobilizzato e arrestato dalle forze dell’ordine. Ancora non è chiaro il motivo di questo gesto anche se, ovviamente, si parla già di movente anti-islamico.

LEGGI ANCHE > Gervasoni e il complotto dei servizi tedeschi «eredi di Gestapo e Stasi» sulla strage di Hanau nei locali turchi

Un testimone oculare dell’aggressione ha condiviso su Twitter le fotografie dell’arresto dell’aggressore all’interno della moschea di Regent’s Park, a Londra. L’uomo parla di aggressione a sfondo religioso e razzista, parlando apertamente di attentato terroristico.

A racist white terrorist ran into Regents Park Mosque during Asr prayer today (late afternoon prayer) and stabbed the Muaddin in the neck. This is absolutely terrible. No muslim is safe in their places of worship!! #regentspark pic.twitter.com/Asks4IRLEB

— Murshid (@MurshHabib) February 20, 2020