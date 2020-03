La Lega Nazionale Dilettanti ha sospeso i campionati di Serie D: rinviate le gare del weekend

Mentre i tifosi si interrogavano sul futuro della Serie A per via delle problematiche dovute all’emergenza Coronavirus, in pochi hanno pensato a quel substrato del calcio italiano che risponde al nome di ‘serie inferiori’. Ieri sera, per esempio, a La Spezia è andata in scena l’ultima partita (di questo periodo) a porte aperte. Ora è arrivata anche la comunicazione da parte della Lnd (Lega Nazionale dilettanti) che ha imposto lo stop ai campionati, con il rinvio di tutte le partite in programma. Per tutti i gironi.

«Dopo gli annunci nei giorni scorsi sullo stop ai gironi B, C, D e F, la 27ª giornata di Serie D prevista per questo weekend è stata rinviata interamente a data da destinarsi – si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Lnd -. Il Dipartimento Interregionale ha disposto anche l’annullamento dei recuperi programmati dall’11 marzo all’1 aprile (un nuovo calendario sarà comunicato la prossima settimana). La sospensione riguarda anche il campionato Nazionale Juniores». Il calcio, dunque, si ferma anche a livello dilettantistico, dopo i rinvii precedenti delle gare che vedevano impegnate le squadre che rappresentavano le città all’interno delle zone rosse.

Lnd e la sospensione dei campionati

Capitolo a parte per quel che riguarda i campionati di Eccellenza (sempre sotto l’egida della Lnd): «Per quanto riguarda i campionati di Eccellenza, in relazione allo svolgimento delle fasi nazionali con la definizione delle squadre qualificate, la LND ha indicato alle proprie strutture regionali di prevedere la disputa di turni infrasettimanali delle gare da recuperare. Inoltre, laddove vi siano stati provvedimenti di sospensione delle attività, i campionati (compresi i play-off) dovranno concludersi entro e non oltre il 24 maggio 2020. Anche per le fasi nazionali, riservate alle seconde classificate dei singoli campionati di Eccellenza, le stesse non potranno avere inizio oltre il 31 maggio 2020, in modo che la conclusione possa avvenire entro il termine della stagione sportiva. Previsto già il calendario: 31 maggio-3 giugno (primo turno), 7-14 giugno (secondo turno)».

