Le immagini arrivano da Liverpool, in prima battuta dal profilo Twitter del corrispondente per SkyNews Inzamam Rashid. Sono decine, forse centinaia, i giovani ammassati per strada a ballare e cantare tutti rigorosamente ammassati e senza mascherina. Cosa si celebra? L’ultima sera di pub aperti a Liverpool dopo le restrizioni approvate due giorni fa dal governo di Boris Johnson. I video della festa piazza Liverpool sui social si sono moltiplicati nella giornata di oggi.

WATCH: Scenes in Liverpool city centre as people take to the streets just hours before the city region goes into Tier 3 lockdown restrictions.

I wonder how @MetroMayorSteve and @mayor_anderson feel about this. @SkyNews pic.twitter.com/mYUN9AsBGy

— Inzamam Rashid (@inzyrashid) October 13, 2020