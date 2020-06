Dopo 30 anni il Liverpool è campione d’Inghilterra: la lunga attesa passa da padre a figlio

Dopo 30 anni il Liverpool torna a vincere la Premier League. A regalare ai Reds la certezza matematica di conquistare il campionato inglese con sette giornate d’anticipo è stata la vittoria per 2 a 1 del Chelsea sul Manchester City, grazie ai gol di Pulisic e Willian, dopo il momentaneo pareggio di De Bruyne. L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, visibilmente emozionato, ha dedicato il titolo ai tifosi. I suoi calciatori hanno un vantaggio di 23 punti, irraggiungibile per tutte le inseguitrici. «È un momento così grande, sono completamente sopraffatto», ha detto Klopp dopo aver assistito alla sconfitta del Manchester City insieme ai suoi giocatori in un hotel. L’allenatore tedesco ha però esortato i tifosi del Liverpool a festeggiare in casa piuttosto che radunarsi ad Anfield, a causa delle restrizioni ancora in atto per via della pandemia di coronavirus. «Questa è per voi, là fuori», ha aggiunto Klopp. «È incredibile. Spero che rimaniate a casa o, se volete, di fronte casa, ma non di più. Lo facciamo insieme ed è una gioia farlo per voi».

LEGGI ANCHE –> La faccia di Klopp quando gli si chiede del coronavirus: «Non ha importanza quel che dicono le persone famose» | VIDEO

C’è chi ha celebrato la vittoria dello scudetto del Liverpool, ma soprattutto la lunga attesa, pubblicando un cortometraggio animato su Twitter. È il caso dell’account B/R Football. È il 1990 e il Liverpool vince la Premier League: un papà, salutato dalla moglie, accompagna il figlio allo stadio. Passano gli anni e i Reds non bissano il successo: quello che nel 1990 era un bambino diventa uomo, si sposa, e il papà inevitabilmente invecchia, fino purtroppo a morire. Il figlio-tifoso, imperterrito, continua ogni anno ad andare allo stadio, finché sarà lui a portare la figlia sulle tribune di Anfield Road: insieme assisteranno alla vittoria della Champions League e alla conquista del titolo. Successi targati Jurgen Klopp. Ecco il video:

1990-2020. Liverpool's 30-year wait for a league title is over. pic.twitter.com/9MXENLCCXC — B/R Football (@brfootball) June 25, 2020

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DA TWITTER/ B/R FOOTBALL]