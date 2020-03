La faccia di Klopp quando gli si chiede del coronavirus: «Non ha importanza quel che dicono le persone famose» | VIDEO

C’è un atavico vizio della professione giornalistica che, in casi di emergenza come quello che si sta vivendo a livello globale, diventa ancor più evidente: fare delle domande su questioni delicate a persone che – per propria natura, formazione e professione – non possono sapere nulla o quasi. A rimettere in riga quel che è una tendenza dilagante da quanto sono esplosi i contagi da Coronavirus è stato l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp.

Durante la conferenza stampa, il tecnico è stato interpellato a da un cronista britannico che gli chiedeva se fosse preoccupato – così come il resto della sua squadra e del suo staff – di rimanere contagiato e affetto dal Coronavirus. Una domanda che non ha ricevuto risposta. Anzi, ha ricevuto una replica piccata, ma giustificata, da parte dell’allenatore del Liverpool che ha voluto ricordare come qualsiasi sua parola sarebbe inutile dato che non è esperto in materia, come ovvio che sia.

Jurgen Klopp’s response when asked about Coronavirus is absolutely class. This man speaks so much sense, absolutely spot on. 👏 pic.twitter.com/NlfxlNQ9Iu — FutbolBible (@FutbolBible) March 4, 2020

La risposta di Klopp sul Coronavirus

«Una cosa che non mi piace è il fatto che su una vicenda così seria sia importante l’opinione di un allenatore di calcio», ha risposto Jurgen Kloop che poi ha sottolineato come il suo pensiero è al pari di quello di qualsiasi altra persona, anche di quelle presenti in sala stampa. Poi la saggia sottolineatura: «Non importa quello che ha da dire un personaggio famoso. Occorre parlare delle cose nel modo giusto. Non può essere che chi non ha conoscenze in materia, come me, parli di queste cose».

Basta fare domande a personaggi famosi

Una bella e saggia lezione da parte del tecnico del Liverpool che sottolinea come le uniche voci da ascoltare – e alle quali fare delle domande – sono quelle degli esperti, quelle di persone che ogni giorno hanno a che fare con eventi medici come il Coronavirus. Stesso discorso vale per le domande sulla politica. Klopp ricorda che non ha importanza quel che pensa lui e non gli vanno fatte queste domande solo perché è un personaggio famoso. Chapeau.

(foto di copertina e video da FutbolBible)