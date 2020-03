Rinviata anche Napoli-Inter di Coppa Italia

La notizia era iniziata a circolare nel tardo pomeriggio di martedì, quando si stava discutendo a Torino del rinvio della prima semifinale di Coppa Italia (la gara di ritorno) Juventus-Milan. Dopo al decisione arrivata dal capoluogo piemontese, ecco che inevitabilmente la stessa scelta è stata fatta per quel che concerne il match Napoli-Inter previsto inizialmente per giovedì 5 marzo allo Stadio San Paolo. Manca solo l’ufficialità, ma la partita di ritorno – come indicato da fonti vicine a Palazzo Chigi – in programma è stato rinviato a data da destinarsi.

LEGGI ANCHE > Il comitato scientifico del governo chiede di evitare manifestazioni sportive per 30 giorni

L’emergenza Coronavirus, dunque, ferma ancora una volta il calcio. Non è stato deciso di far disputare i due incontri di ritorno delle semifinali di Coppa Italia a porte chiuse, preferendo il rinvio totale che, a questo punto, vedrà la possibilità di concludersi solamente nel mese di maggio, visto il calendario affollatissimo di eventi delle squadre impegnate anche nelle coppe internazionali.

Anche Napoli-Inter di Coppa Italia è stata rinviata

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha dichiarato che il club nerazzurro si rimetterà e accetterà qualsiasi decisione presa in questa direzione. Negli incontri di martedì, anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, aveva dato il via libera a questa decisione di rinvio per contenere l’emergenza Coronavirus. Ora tutto questo potrebbe avere dei riverberi anche sulle prossime giornate di campionato.

Il calendario di Serie A

Oggi, a Milano, si riunisce la Lega di A e dovrà decidere la calendarizzazione dei prossimi turni di campionato e dei recuperi della gare non disputate nelle ultime due giornate. L’ipotesi iniziale era quella di far disputare i match saltati nel weekend scorso lunedì 9 marzo (giorno del termine del primo decreto sull’emergenza) a porte aperte. Ma il governo potrebbe chiedere di evitare assembramenti – come indicato dal vademecum del comitato scientifico – chiedendo di disputare le partite senza pubblico per almeno 30 giorni. Ma la decisione spetterà alla Lega di A: o le porte chiuse, o la sospensione dei campionati.