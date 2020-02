Clamorosa lite tra Antonella Elia e Valeria Marini, con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno dovuto dividere a forza le due donne. Negli scorsi giorni dopo l’ingresso della valeriona nazionale nella casa erano cambiati gli equilibri e c’erano già state diverse frizioni con Antonella Elia, ma nulla lasciava presagire lo sviluppo delle ultime ore. Le due non vanno d’accordo e durante le varie puntate serali nessuna lo ha nascosto, ammettendolo anche durante le trasmissioni ma nessuno pensava arrivassero alle mani.

Ricostruiamo la lite tra Antonella Elia e Valeria Marini nei dettagli: sembra che la show girl era intenta a parlare con altri inquilini della casa, Da quando improvvisamente ha agitato il rosario che teneva in mano davanti alla faccia della Elia. Da quel momento la situazione è completamente degenerata. Il gesto non ha fatto piacere alla donna, che di conseguenza ha intimato Valeria a smettere, allontanandola con una spinta. I toni si sono fatti immediatamente infiammati, tanto che le due sono state divise dagli altri per evitare ulteriori scontri. La Marini si sarebbe lamentata di un segno rosso sul seno, mentre la Elia l’ha sbeffeggiata: “Tanto sei fatta di plastica“.

Il video della lite tra Antonella Elia e Valeria Marini

poi è Antonella Elia che dà del bullo a Patrick. #GFVIP pic.twitter.com/rAtivxPpyL — ale (@aalessia_a) February 27, 2020

Ma cosa può aver portato alla lite tra Antonella Elia e Valeria Marini? Sembra che quest’ultima e Fernanda Lessa continuano a lasciare intendere che Antonella sia “posseduta”. Per questa ragione, entrambe, si fanno spesso il segno della croce quando la incrociano e proprio per questo Valeria Marini le avrebbe agitato il rosario in faccia. A quel punto Antonella Elia non ci ha visto più e ha reagito in modo “scomposto”. A questo punto in tanti si aspettano delle conseguenze, con una possibile squalifica per la Elia.