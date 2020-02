L’Italia è scossa dall’emergenza sanitaria legata al propagarsi del Coronavirus, che è stata argomento di discussione anche per il mondo della tv con Alfonso Signorini che è entrato direttamente nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per parlare con i concorrenti di quanto sta accadendo. Il conduttore è stato accompagnato dal dottor Alessandro D’Avino, un virologo che ha risposto alle domande dei residenti della casa più spiata d’Italia.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5 è stata mostrata la clip di questo colloquio avvenuto nel pomeriggio all’interno della casa:

“Sono qua perché vi voglio informare di una cosa che si sta verificando nel nostro paese. In Cina è stato trovato un virus, per cui noi essere umani non abbiamo gli anticorpi. E’ sconosciuto, non abbiamo ancora il vaccino”.

Signorini spiega il coronavirus, il video nella casa

Alla luce delle ultime notizie sulla diffusione del #CoronaVirus, Grande Fratello ha deciso eccezionalmente di informare gli abitanti della Casa su quanto sta accadendo. #GFVIP pic.twitter.com/DQbBmb4WET — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2020

Ai concorrenti è stato anche mostrato un video del Tg5 che li informava come il contagio si sia diffuso a 28 paesi nel mondo, compresa l’Italia con le conseguenze che stiamo vedendo. Preoccupazione per Fabio Testi dato che il figlio si trovava in Cina, ma gli è stato spiegato come stia bene. La produzione ha sottolineato che aggiornerà i concorrenti sul propagarsi del coronavirus, con Signorini che ha spiegato come non debba esserci il panico.

Ricordiamo che Mediaset ha predisposto che i programmi registrati ed in diretta negli studi di Milano andranno avanti a porte chiuse, mentre il Grande Fratello trasmette da Cinecittà e per questo motivo è presente il pubblico.