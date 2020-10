Le immagini che arrivano da Limone Piemonte fanno stringere un nodo alla gola. Le casette dal tipico disegno alpino, con i tetti spioventi e gli abbondanti rivestimenti in legno sembrano collassare su se stessi all’arrivo impetuoso dell’acqua che esonda dai ruscelli a causa del maltempo che si è registrato in nottata. Ma la situazione nell’area nord-occidentale della penisola è difficilissima dappertutto. In mattinata, i soccorsi hanno fatto il punto: all’appello mancano 11 persone, al momento considerate disperse.

Le immagini di Limone Piemonte sommersa dall’acqua

Il bilancio dei dispersi in Piemonte: un morto in Val D’Aosta

La situazione più difficile è proprio nella provincia di Cuneo: quattro dispersi sono in fase di ricerca al confine con la Francia. Inoltre un gruppo di sei escursionisti tedeschi non è rientrato da un trekking in alta valle Gesso (sempre in provincia di Cuneo). In più, si conta un disperso anche in Valsesia, nel Vercellese. A tutto questo si aggiunge la tragedia di un vigile del fuoco volontario che, nella nottata, ha perso la vita in Valle D’Aosta, colpito in pieno da un albero abbattuto dalla pioggia e dal forte vento.

Oltre al gruppo di escursionisti, tre dei dispersi nel Cuneese fanno parte di un’associazione di volontariato – la Emmaus Italia. Dal pomeriggio di ieri non sono riusciti a trasmettere informazioni circa la loro localizzazione. Si aggiunge al bilancio anche un pastore del posto.

Limone Piemonte, località turistica molto rinomata in regione, è stata letteralmente devastata dal maltempo: 35 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni ormai inagibili, mentre l’accesso al paese è completamente reso impossibile dagli squarci nell’asfalto provocati dalla furia delle acque che sembrano uscire dappertutto.