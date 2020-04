L’ipotesi di un lockdown prolungato per gli over 70 (con patologie) e gli under 18

C'è l'ipotesi di limitazioni under 18 e per gli over 70 con patologie pregresse

Il tema della fase-2 per fasce di età è al vaglio del governo. La task force guidata da Vittorio Colao sta cercando di dirimere la matassa per attuare un piano di riapertura delle attività nel nostro Paese. Ma non ci sarà solo l’aspetto produttivo da tenere in conto. Probabilmente, secondo quanto riportato da Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni su Il Corriere della Sera, c’è anche l’ipotesi di limitazioni under 18 e per gli over 70 (quest’ultimi con patologie pregresse) negli spostamenti.

Il lockdown, dunque, sembra essere arrivato agli sgoccioli. La data del 4 maggio, seppur apparentemente ancora molto lontana, è in realtà vicinissima e il governo dovrà approntare un piano di ripartenza. Dal punto di vista economico e produttivo si punta a una riapertura (anche anticipata rispetto alla data di scadenza prevista dal DPCM del 10 aprile) per tutti i cantieri, il comparto auto e quello moda. Ovviamente, si dovranno rispettare le indicazioni di sicurezza all’interno delle strutture: dall’uso obbligatorio delle mascherine, al rispetto della distanza di sicurezza (di almeno due metri tra un lavoratore e l’altro).

Non a caso, nei giorni scorsi, il Viminale ha dato compito alla Guardia di Finanza, alle Asl e agli ispettori del lavoro di controllare che queste indicazioni siano rispettate. La data per questa ripartenza potrebbe essere quella di lunedì 20 aprile (ma l’ipotesi più probabile è quella del 27 di questo mese), anche se i sindacati invitano alla prudenza.

Limitazioni under 18

L’altra faccia della medaglia riguarda i cittadini non lavoratori. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la task force starebbe pensando a una proroga delle limitazioni under 18. Nei giorni scorsi, infatti, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha sottolineato come i più giovani siano restii all’utilizzo della mascherina. Per evitare assembramenti e la creazione di nuovi contagi, si starebbe pensando di prorogare il loro lockdown.

Le fasce di età e gli over 70 con patologie

Un discorso simile potrebbe esser fatto anche per tutti quei cittadini over 70. In questo caso, però, si farebbe riferimento solamente a quegli anziani che hanno patologie pregresse e, dunque, più sensibili non tanto al contagio, ma agli effetti devastanti di un’infezione da Coronavirus. Il governo si riunirà all’inizio della prossima settimane per definire questo primo piano per la fase-2.

