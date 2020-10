Sorpresa questa sera per gli appassionati di Otto e Mezzo. La giornalista e conduttrice della trasmissione di La7, Lilli Gruber, ha annunciato – nell’anteprima sulla rete di Urbano Cairo e anche sui social network – che per tutta la settimana condurrà la trasmissione da casa. Il motivo? Un collaboratore che opera all’interno della trasmissione è risultato positivo al coronavirus. «Per tutta la settimana condurrò Otto e mezzo da casa perché un mio collaboratore ha il Covid. Ieri ho fatto il tampone, risultato negativo, ma siccome qui a La7 rispettiamo tutti i protocolli, finché non avrò fatto il secondo tampone, andrò in onda da casa».

Lilli Gruber conduce Otto e Mezzo da casa sua, il motivo

Dunque, collaboratore positivo e tampone effettuato per la giornalista che, nonostante la negatività, ha scelto la strada della responsabilità e della sicurezza di tutti coloro che collaborano alla realizzazione della trasmissione e, a tempo di record, ha studiato una soluzione alternativa. Senz’altro, la conduzione casalinga di Otto e Mezzo sarà destinata a entrare nei libri di storia della televisione italiana.

Nel corso della puntata di questa sera, gli ospiti in collegamento saranno il filosofo Massimo Cacciari, il responsabile dell’Oms Ranieri Guerra, Andre Scanzi del Fatto Quotidiano e Lina Palmerini del Sole 24 ore. Lilli Gruber rinuncerà, dunque, alla presenza degli ospiti in studio, ma potrà contare sulla sicurezza dei collegamenti, una costante del talk show politico del pre-serale di La7. In attesa, ovviamente, che il collaboratore della trasmissione possa rimettersi al meglio e che tutto possa tornare come prima. Ma una battagliera Lilli Gruber non viene fermata nemmeno da circostanze oggettivamente complesse: l’informazione deve andare avanti.