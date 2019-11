Per due mesi in edicola con Repubblica sarà possibile acquistare a 12,90 euro il libro di Carola Rackete, “Il mondo che vogliamo – Appello all’ultima generazione”. Edito da Garzanti, per ora è disponibile solo in Italia e Germania. E i proventi verranno interamente devoluti ad una organizzazione di beneficenza che lotta per i diritti dei rifugiati.

I proventi del libro di Carola Rackete andranno in beneficenza

LEGGI ANCHE> Carola Rackete: «Io ricca? È una bufala sovranista»

Saranno devoluti a Borderline Europe i guadagni provenienti dalle vendite del libro “il mondo che vogliamo”, il manifesto scritto da Carola Rackete insieme a Anne Weiss in cui la capitana lancia un appello alle nuove generazioni, e al mondo politico. Lo ha annunciato la stessa Carola Rackete con un tweet in cui presenta la pubblicazione in Italia e Germania di quello che definisce un «libro manifesto» in cui mette nero su bianco la lotta a favore dei diritti umani, contro le diseguaglianze sociali e crisi del clima.

Today our book/manifesto on human rights, environmental breakdown, post-growth and civil society movements is released in German and Italian, other languages following next year. All income of myself and Anne Weiss go to @BorderlineEurop for supporting refugees. pic.twitter.com/sIdswORIYB — Carola Rackete (@CaroRackete) November 4, 2019

Carola Rackete è diventata un punto di riferimento internazionale dei giovani attivisti di tutto il mondo per la vicenda della Sea Watch 3, che la portò a scontrarsi ripetutamente con l’allora ministro dell’interno Matteo Salvini. Eppure, del nome del leader leghista non vi è traccia nelle pagine da lei pubblicate. Contestualizzando la sua azione di forza, la capitana della Sea Watch 3 scrive della crisi migratoria concentrandosi sulle cause dei flussi migratori, sulle politiche inadatte ad affrontare il fenomeno, sul razzismo e la paura dilagante. Non solo, Carola Rackete parla anche di ambientalismo: «La crisi ecologica è un problema strutturale, mondiale, sistemico, che non può essere risolto solo tramite scelte individuali relative allo stile di vita» si legge nell’estratto pubblicato da Repubblica sul sito online, dove la giovane ingegnere nautica invoca «azioni comuni e impegno politico che spingano verso un cambiamento del sistema».

Che cos’è Borderline Europe, l’organizzazione che riceverà i guadagni del libro di Carola Rackete

Bordlerline Europe è una associazione con sede a Berlino, Palermo e Lesbo, che si batte contro «le politiche di confine dei paesi europei» fin dal 2007. Politiche di frontiera che, secondo quanto riportato sul sito ufficiale, sono in contrasto con «la concezione universale della parità di diritti». L’obbiettivo dell’organizzazione è quindi quello di «presentare al pubblico i vari aspetti e l’impatto della politica migratoria sempre più complessa» al fine di «aumentare la consapevolezza politica e critica per contrastare le strutture razziste e le conseguenze mortali della politica a porte chiuse» attraverso ricerca, iniziative di sostegno e campagne di sensibilizzazione.

(Credits immagine di copertina: Christoph Soeder/dpa)