È morto il medico cinese che per primo lanciò l’allarme Coronavirus

Dopo aver lanciato l’allarme, Li Wenliang non ce l’ha fatta. Compare anche il nome del medico cinese tra quello dei 565 morti in Cina per colpa della polmonite da Coronavirus. Fu proprio il 34enne a parlare per primo del nuovo e pericolossisimo virus in una chat con alcuni amici. Quei messaggi furono intercettati dal governo di Pechino che prima lo interrogò, poi lo obbligò a scrivere una dichiarazione ‘spontanea’ in cui diceva di essersi inventato tutto e che aveva diffuso fake news. La storia, purtroppo, aveva dato ragione a lui.

A comunicare la notizia della morte di Li Wenliang è stato il quotidiano cinese Global Times che, già nei giorni scorsi aveva raccontato la sua storia iniziata con quella chat in cui lanciò l’allarme per la diffusione del Coronavirus a Wuhan. Dopo l’interrogatorio e la firma obbligatoria di quel mea culpa, il medico fu ricoverato in ospedale. Era il 12 gennaio e sul suo corpo i sintomi: febbre alta, tosse, nefrite e difficoltà respiratorie. L’ipotesi di esser stato contagiato da un paziente è diventata realtà lo scorso primo febbraio.

È morto Li Wenliang, il primo medico che parlò di Coronavirus

Dopo cinque giorni, periodo in cui le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorare, Li Wenliang si è spento in Ospedale. Le sue ultime ore di vita le ha trascorse nel reparto di terapia intensiva, sotto i tentativi di cura dei colleghi medici. Ma non c’è stato nulla da fare. Per la Cina, però, il 34enne rimarrà un eroe. E il motivo non è la denuncia e quella chat con gli amici, ma il trattamento che gli ha riservato il governo di Pechino.

L’interrogatorio e il “mea culpa” forzato

I suoi messaggi intercettati lo portarono a un trattamento che, nell’ordine, ha previsto: l’interrogatorio e la mortificazione pubblica con la firma ‘volontaria’ di un documento in cui affermava di aver diffuso bufale sulla presenza di un nuovo e pericoloso virus. Poi, qualche settimana dopo, è esplosa la bolla e quelle che erano definite fake news si sono rivelate realtà.

