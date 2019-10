Jean Claude Juncker ha pubblicato la lettera sul nuovo accordo Brexit per intero su Twitter. Nel testo indirizzato al presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, Juncker spiega i punti cardine del “new deal” raggiunto insieme a Boris Johnson, che però dovrà superare il voto della Camera di sabato, che non si preannuncia positivo.

Cosa dice la lettera di Juncker sulla Brexit

LEGGI ANCHE> Johnson e Juncker esultano: trovato un «nuovo grande accordo» per la Brexit

«Dove c’è volontà, c’è un accordo»: l’entusiasmo di Jean Claude Juncker è palpabile anche attraverso il social network di Twitter, dove ha pubblicato per intero la lettera sul «giusto e bilanciato accordo per l’Europa e il Regno Unito» che definisce come «testamento al nostro impegno per trovare una soluzione». Ecco cosa dice la lettera

«Gentile Presidente Tusk,

benché ancora mi rammarichi profondamente per l’esito del referendum del 23 giugno 2016, continuo a credere che l’Unione Europea abbia bisogno di una uscita ordinata e amichevole del Regno Unito. Le nostre braccia dovranno rimanere sempre tese dato che il Regno Unito rimarrà un partner chiave dell’Unione Europea in futuro».

«Ad ogni modo, la ratifica dell’accordo di recesso si è rivelata molto difficile per il Regno Unito. Nell’ottica di aiutare il primo ministro britannico a ottenere la maggioranza necessaria nella Camera dei comuni, le trattative con l’Uk sono riprese all’inizio di settembre di quest’anno».

«Per quanto concerne l’accordo per la Brexit, le trattative si sono focalizzate sul protocollo tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord cercando di identificare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti in modo da venire incontro alle particolari circostanze dell’Isola irlandese. I negoziatori hanno, inoltre, discusso la Dichiarazione Politica che fungerà da cornice per le future relazioni tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Il loro obiettivo era quello di rivedere la dichiarazione in modo da rispecchiare il diverso livello di ambizione ricercato dal Governo britannico per le sue relazioni future con l’Ue».

«I negoziatori hanno raggiunto un accordo sulla base del protocollo modificato tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord e sulla base della dichiarazione politica emendata oggi. Entrambi hanno ottenuto il consenso della Commissione europea. Anche il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, ha dato la sua approvazione a entrambi i documenti».

«Entrambi i testi sono allegati a questa lettera. Mi raccomando e auguro che il Consiglio europeo sottoscriva l’accordo di ritiro e la dichiarazione politica, entrambi modificati, per l’imminente vertice».

«Come vi ho detto in passato, credo che sia arrivato il momento di portare a termine il processo di uscita e andare avanti, il più velocemente possibile, con le trattative sul futuro della relazione tra Unione Europea e Regno Unito»

(Credits immagine di copertina: Twitter Jean-Claude Juncker@JunckerEU; © Nicolas Landemard/Le Pictorium Agency via ZUMA Press)

https://twitter.com/JunckerEU/status/1184764705384124416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1184764705384124416&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.giornalettismo.com%2Fbrexit-accordo-raggiunto%2F