La fantastica storia dei leghisti che insultano Snoop Dogg ‘scambiandolo’ per un migrante

Il web è un posto fantastico in cui l’odio si eleva all’ennesima potenza non facendo distinguere quelle che – in gergo social – sono le trollate dalle vere storie reali. E così accade che la pagina satirica Romani per Salvini – ben conoscendo le dinamiche della rete – decida di pubblicare un meme, accompagnato da un testo. Tutto fa pensare a una ricostruzione reale, ma poi – guardando bene la foto – ci si accorge che il protagonista (a sua insaputa) è uno dei rapper più famosi al mondo. Ovviamente non tutti possono saperlo, ma alla fine molti leghisti insultano Snoop Dogg credendolo un migrante.

Il meme mostra il noto rapper di Long Beach (in California) che indossa occhiali di gran valore e un catenone d’oro al collo. Il tutto mentre ‘pronuncia’ una frase che ha fatto indispettire gli elettori del Carroccio: «Non ho soldi per comprare da mangiare per colpa di Salvini». Gli autori del post, per provocare le inevitabili reazioni, lanciano poi una domanda: «Cosa gli rispondiamo?»

Leghisti insultano Snoop Dogg scambiandolo per un migrante

Se l’intento ironica – data anche la natura della pagina satirica – appariva evidente, ecco una breve raccolta dei commenti di maggior successo, con i leghisti insultano Snoop Dogg non riconoscendolo: «E quello che si merita se non lavora o non a mai lavorato» (testo ripreso integralmente, al netto degli errori grammaticali), «Mio padre, quando andavo a scuola nelle vacanze, invece di giocare con i miei amici, mi diceva vieni con ad imparare come si lavora, e avevo solo 12 anni», «Torna a casa tua idiota», «Vendi la collana mangia torna al tuo paese», «Questo è uno che se stava a casina sua levava un voto ai sinistroidi», «Per me puoi fare una buona dieta, visto che stai piazzato bene.Finite la con questi video furlocchi».

A casa tua!!

Questi sono solamente alcuni dei commenti che accompagnano la foto pubblicata da una pagina satirica. Poi ci sono anche quelli con gli insulti più spinti. Diciamo che, al netto della vicenda, forse Snoop Dogg non sarebbe apprezzato lo stesso dai leghisti dato che i suoi ideali sembrano essere molto diversi da quelli mantra del Carroccio.

