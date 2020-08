La Lega usa la pubblicità dei Ringo (già, proprio quella con il bambino bianco e nero)

La Lega usa Ringo per fare campagna elettorale: sia la nota pubblicità con i due bambini, sia il marchio del prodotto Pavesi (che fa parte del gruppo Barilla). Matteo Salvini, nella giornata di ieri, si è fatto scattare una foto a Bari mentre dà il cinque a un ragazzo nero. Questa mattina, il Carroccio – e il suo staff di comunicazione sui social network – l’ha messa a confronto con uno screenshot di una vecchia pubblicità dei biscotti Ringo.

Lega usa Ringo per la sua propaganda elettorale

La pubblicità, molto famosa dagli anni Novanta in poi, è nota al grande pubblico: due bambini, uno bianco e uno nero, militano nella stessa squadra, collaborano, si aiutano e, alla fine, si danno il cinque. La dissolvenza segue sul noto biscotto farcito, che presenta una parte di frolla alla panna e un’altra di frolla al cioccolato.

UNITI SI VINCE! 👏👏🏾🙂🇮🇹 pic.twitter.com/JilIsUmDWp — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) August 30, 2020

Lo slogan Uniti si vince ha sempre caratterizzato le campagne promozionali dei biscotti Ringo e, da oggi, rientra anche negli schemini social utilizzati dalla Lega. Un collage, due fotografie e la ripresa di uno slogan già utilizzato da campagne pubblicitarie.

Lega usa Ringo, il marchio è stato autorizzato?

Ma, la domanda che dobbiamo porci, è se è lecito per un partito politico utilizzare una pubblicità e un prodotto (il marchio Ringo compare davvero in bella mostra nel post della Lega, dunque il richiamo è esplicito e non è affatto velato). Sui social network, stanno già chiedendo se Pavesi – il marchio che produce i Ringo – abbia autorizzato il partito all’utilizzo del logo. Al momento, non è arrivata alcuna risposta da parte dell’azienda del gruppo Barilla che ha sede a Novara.