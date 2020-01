Coronavirus, la docente Lala Hu denuncia su Twitter: «Derisa sul treno, preoccupata per chi non ha anticorpi contro il razzismo»

La testiomonianza di Lala Hu, ricercatrice di Marketing presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente di Marketing, Branding & Communication, International Marketing e Social Media Marketing, stava rientrando in treno da Ancona dopo aver tenuto una lezione. Sul treno, evidentemente sull’ondata delle false informazioni diffuse a proposito del coronavirus che vanno a unirsi alla effettiva pericolosità della malattia, incontra due persone che ridacchiano mentre si sta accomodando, evidentemente ignare del fatto che lei comprenda perfettamente la lingua italiana.

La docente Lala Hu vittima di un episodio di intolleranza a causa del coronavirus

«Sul Frecciarossa dopo aver tenuto una lezione ad Ancona, mi faccio strada nella carrozza per scendere – ha scritto la docente su Twitter -. Alla mia vista, 2 passeggere ridacchiano e fanno commenti. Dico loro che sono ignoranti e dovrebbero vergognarsi. Si meravigliano che io possa capire e ribattere».

Il discorso intrapreso da Lala Hu, in ogni caso, è più vasto e riguarda tutti i casi di sinofobia che, a quanto pare, sono in aumento da quando ha iniziato a diffondersi anche in Europa la notizia del coronavirus. Le vittime dell’epidemia, nel frattempo, hanno superato le 100 unità e il contagio in Cina sta diventando un problema molto serio, che ha costretto le istituzioni a sospendere anche il semestre accademico e le lezioni scolastiche. Intanto, in Europa – dopo i tre casi in Francia – si registra un contagio anche in Germania.

Lala Hu e il discorso sulla sinofobia in Italia dopo la diffusione di notizie sul coronavirus

Ma non c’è nulla che possa giustificare un atteggiamento del genere nei confronti delle persone di origini cinesi: «Non sono preoccupata per me o altri che hanno sviluppato anticorpi a razzismo – ha scritto Lala Hu –, ma per chi non ha strumenti per difendersi. In Altopolesine 2 fratellini non possono andare a scuola nonostante siano risultati sani perché i genitori compagni ‘non vogliono bambini cinesi’, il giocatore 13enne di calcio a cui viene augurato di prendere il virus, la studentessa sul treno che riceve sputi e così via. Il dramma del coronavirus preoccupa le persone di origine cinese come italiani e tutti, ma ciò non giustifica intolleranza e violenza di ogni sorta».

Nei giorni scorsi è stato denunciato un episodio di intolleranza simile anche da una coppia di turisti cinesi a Venezia. Insomma, cronache di un’Italia che continua ad avere un problema con il razzismo. E che non riesce a comprendere che il proprio timore per la diffusione di una malattia violenta e potenzialmente letale non ha nulla a che vedere con il colore della pelle.