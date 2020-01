Il countdown per lo scoccare della mezzanotte comincia, Lady Gaga è al NoMad, ristorante molto elegante di New York dove si era esibita durante la serata. Sorride e saluta a chi le passa vicino ma mentre si avvicina sempre di più lo “zero!” che segna la fine di un anno molto fortunato per la cantante e attrice, fa la sua apparizione un misterioso ragazzo.

Lady Gaga e il misterioso bacio di Capodanno a New York

Prendendo per mano Lady Gaga le si avvicina e allo scoccare della mezzanotte che dà inizio al 2020 il misterioso ragazzo si scambia un dolce bacio con la cantante. Il tutto registrato in un video e twittato, che è già diventato virale. La caccia al nuovo amore di Lady Gaga è aperta, dopo la rottura del suo fidanzamento con Christian Carino e le voci su un flirt con Bradley Cooper, suo partner nel film di grande successo “A Star Is Born”. L’attore e regista dopo il film ha divorziato dalla moglie Irina Shayk, ed era stato avvistato con la cantante in diverse occasioni, ma entrambi avevano sempre spento i gossip dicendo di essere solo ottimi amici.

Con questo bacio misterioso Lady Gaga, all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, chiude un anno non scintillante dal punto di vista sentimentale: il video è diventato virale in poco tempo, ed è già partito il toto-scommessa su chi sia il ragazzo con cui sembra condividere una grande intimità e complicità.

(Credits immagine di copertina: Fermo immagine video Twitter John Katsilometes‏ @johnnykats)